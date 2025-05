Putin afirma que laços entre Rússia e China são 'mutuamente benéficos'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 8, que os fortes laços entre seu país e a China são "mutuamente benéficos" e não tentam colidir com terceiros países, ao receber no Kremlin seu homólogo Xi Jinping.

"Estamos desenvolvendo nossos laços no interesse dos povos dos dois países e não contra ninguém", afirmou Putin. "Nossas relações são baseadas na igualdade e são mutuamente benéficas", acrescentou.

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou por sua vez que Pequim apoiará Moscou.

"Diante do unilateralismo e da intimidação hegemônica, a China trabalhará com a Rússia para assumir as responsabilidades especiais das grandes potências mundiais", declarou Xi a Putin.

Antes das palavras do presidente Putin, Xi Jinping, celebrou o "aprofundamento" da confiança com a Rússia.

"A confiança política mútua entre China e Rússia é cada vez mais profunda, e os laços de cooperação pragmática são cada vez mais fortes", declarou Xi Jinping, que visita Moscou por ocasião das celebrações russas de 9 de maio para recordar a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Xi Jinping e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegaram na quarta-feira a Moscou para acompanhar a cerimônia do 80º aniversário da vitória contra a Alemanha nazista.

A Praça Vermelha de Moscou será cenário de grande desfile militar na sexta-feira.