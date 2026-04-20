'Brasil pode ser a Arábia dos biocombustíveis', diz Lula na Alemanha

Hannover - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez da defesa dos biocombustíveis um dos principais pontos de sua viagem à Alemanha. Além de defender novas parcerias, ele disse que o país é alvo de mentiras, como a de que o país deixaria de produzir alimentos ao investir no produto.

"Eu acho que o Brasil pode se transformar numa espécie de Arábia Saudita do biocombustível, dos combustíveis renováveis", disse o presidente, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 20, em Hannover. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores globais de petróleo.

Por outro lado, Lula voltou a reafirmar que o país não pretende abrir mão da exploração de petróleo.

"Não estamos exigindo que nenhum país abra mão de utilizar o petróleo para desenvolver a sua indústria, para desenvolver a energia de que ele precisa. O que nós estamos querendo provar é que é possível, mesmo você utilizando o petróleo, com a mistura de biocombustível, você pode diminuir os efeitos nocivos que o combustível pode ter. Essa é a grande revolução que nós estamos mostrando", disse.

Carro elétrico

Lula disse, ainda, duvidar de que o carro elétrico será a resposta final para a transição energética.

"Não pense que o sucesso vai ser apenas um carro elétrico. O carro híbrido ele vai ter, na minha opinião, mais sucesso que o carro elétrico no decorrer do tempo", disse Lula.

Críticas a Trump

Na coletiva, Lula também foi perguntado sobre pontos de discordância com o presidente americano, Donald Trump. Ele reafirmou sua defesa de que a África do Sul compareça à reunião do bloco G20, mesmo após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que o país não deve participar.

"Eu falei ao [Cyril] Ramaphosa que ele deve ir na reunião do G20, não como convidado, mas como membro fundador do G20", disse Lula, em entrevista coletiva ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz.

"Precisamos nos unir. Se Trump expulsa a África do Sul hoje, amanhã pode ser o Brasil, a Alemanha", afirmou.

O G20 é um grupo que reúne as maiores economias do planeta, e tem presidência rotativa. O Brasil chefiou o grupo em 2024, e os EUA o lideram neste ano. Assim, a próxima reunião de cúpula será em Miami, em dezembro.

No ano passado, Trump disse que não convidaria a África do Sul para o encontro.do G20 deste ano, pois acusa o país, sem provas, de que o país estaria realizando um genocídio da população branca.

Lula disse que Trump tomou a decisão de barrar o país com base em uma fake news, "depois de ter visto um filme".

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.