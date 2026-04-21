Nordeste terá investimento de R$ 12 bilhões em hidrogênio verde

Hanover - Um investimento de R$ 12 bilhões em um projeto de hidrogênio verde em Areia Branca, no Rio Grande do Norte, foi anunciado nesta terça-feira, 21.

O projeto, chamado de Morro Pintado, é feito em parceria entre várias empresas do Brasil e da Alemanha, com apoio do governo alemão.

Entre elas, estão a Brazil Green Energy e a Siemens. O negócio foi anunciado pela ApexBrasil durante a feira Hannover Messe, o maior encontro industrial do mundo.

A unidade terá capacidade de 500 MW e ficará em Areia Branca, na região de Mossoró, a cerca de 280 km de Natal. O local produzirá hidrogênio verde e amônia. O complexo terá, ainda, um terminal portuário para a exportação do produto.

O empreendimento já tem a licença ambiental do governo estadual para começar as operações. O prazo de finalização do projeto não foi informado.

"Vamos usar a energia limpa que tem no Nordeste e está sobrando, e vamos transformar em hidrogênio e amônia, para exportar e consumir internamente", disse Laudemir Muller, presidente da ApexBrasil.

O que é hidrogênio verde?

O hidrogênio verde é o nome do hidrogênio produzido com energias limpas, como a solar e a eólica.

O elemento é usado como combustível e insumo em algumas indústrias, e há estudos para utilizá-lo também para mover veículos pesados, como caminhões e ônibus.

A amônia também é usada como fertilizante na agricultura.

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.