Líder do Irã está ferido, diz secretário de defesa dos EUA

Em coletiva de imprensa, Hegseth, sem apresentar provas sobre o estado de saúde de Khamenei, afirmou que Israel suspeita que ele tenha sido ferido no começo da guerra

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 13 de março de 2026 às 09h25.

Última atualização em 13 de março de 2026 às 09h30.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta sexta-feira, 13, que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está ferido e “provavelmente desfigurado”.

Segundo Hegseth, o líder iraniano não aparece publicamente desde o início da guerra, o que levantou questionamentos sobre sua condição e localização. O secretário, porém, não apresentou provas ou detalhes sobre o suposto ferimento.

Bombardeios, retaliação e ameaça aos EUA: o 14º dia de guerra no Irã

Mojtaba assumiu o comando do país após a morte de seu pai, Ali Khamenei. Na quinta-feira, 12, ele divulgou sua primeira declaração desde o início do conflito.

No pronunciamento, prometeu manter os combates, ameaçou causar mais danos a países árabes do Golfo e afirmou que o Irã pode abrir “novas frentes” de guerra.

Campanha militar já atingiu 15 mil alvos

Durante a mesma coletiva no Pentágono, Hegseth afirmou que a campanha militar conduzida por Estados Unidos e Israel já atingiu mais de 15.000 alvos iranianos.

Segundo o secretário, os ataques ocorrem em ritmo superior a 1.000 alvos por dia desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

O Irã respondeu à ofensiva com ataques de drones contra forças americanas na região do Golfo.

Um dos episódios ocorreu no Kuwait, onde um ataque matou seis soldados dos Estados Unidos. O episódio é apontado como uma das ações mais letais da retaliação iraniana até agora.

 

