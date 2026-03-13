Líder do Irã está ferido, diz secretário de defesa dos EUA

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta sexta-feira, 13, que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está ferido e “provavelmente desfigurado”.

Segundo Hegseth, o líder iraniano não aparece publicamente desde o início da guerra, o que levantou questionamentos sobre sua condição e localização. O secretário, porém, não apresentou provas ou detalhes sobre o suposto ferimento.

Mojtaba assumiu o comando do país após a morte de seu pai, Ali Khamenei. Na quinta-feira, 12, ele divulgou sua primeira declaração desde o início do conflito.

No pronunciamento, prometeu manter os combates, ameaçou causar mais danos a países árabes do Golfo e afirmou que o Irã pode abrir “novas frentes” de guerra.

Campanha militar já atingiu 15 mil alvos

Durante a mesma coletiva no Pentágono, Hegseth afirmou que a campanha militar conduzida por Estados Unidos e Israel já atingiu mais de 15.000 alvos iranianos.

Segundo o secretário, os ataques ocorrem em ritmo superior a 1.000 alvos por dia desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

O Irã respondeu à ofensiva com ataques de drones contra forças americanas na região do Golfo.

Um dos episódios ocorreu no Kuwait, onde um ataque matou seis soldados dos Estados Unidos. O episódio é apontado como uma das ações mais letais da retaliação iraniana até agora.