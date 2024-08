Bill Clinton compara Biden a George Washington em discurso na Convenção Democrata

Chicago, Estados Unidos - O ex-presidente Bill Clinton, que governou os EUA de 1993 a 2001, fez um discurso na Convenção Democrata em Chicago em apoio à candidatura de Kamala Harris e, logo no ínicio, fez elogios ao presidente Joe Biden.

"Ele fez algo realmente difícil. Desistiu voluntariamente do poder político. George Washington sabia disso e definiu o padrão de servir por dois mandatos, antes de ser obrigatório. Isso ajudou seu legado, e irá fortalecer o legado de Biden", disse Clinton.

Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Antes de assumir o país, ele liderou as tropas americanas na guerra pela independência contra a Inglaterra, no final do século 18.

Biden, no entanto, desistiu após ser pressionado publicamente pelo partido democrata. Ele tinha o direito de ser candidato, por ter vencido as primárias, mas teve sua habilidade questionada após ir mal em um debate contra Donald Trump e abriu mão da candidatura em julho. Kamala assumiu seu lugar na disputa.

Clinton foi um dos primeiros democratas de peso a dar apoio público à candidatura de Kamala.

No discurso, Clinton fez ataques a Trump. "Esta eleição é de 'nós, o povo' contra 'eu, eu e eu mesmo'", disse Clinton, em uma crítica ao ex-presidente Donald Trump, que disputa a Presidência com Kamala.

Matéria em ampliação.