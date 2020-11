Biden vence por unanimidade votação em Dixville Notch

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu por unanimidade a votação em Dixville Notch – uma pequena cidade perto da fronteira do país com o Canadá. Biden obteve todos os cinco votos da cidade que é a primeira a revelar os votos de cada eleição presidencial desde 1960.

Onde Paulo Guedes, Rodrigo Maia e Donald Trump se encontram? Nas análises da EXAME Research. Assine e entenda como a política mexe com seu bolso

A última vez que um candidato obteve todos os votos em Dixville Notch foi há sessenta anos, quando Richard Nixon venceu John F. Kennedy por 9 a 0. Dixville Notch não votou em um candidato que perdeu a eleição presidencial nacional desde em 1996.

The ballot board with results from the #midnightvote in #DixvilleNotch. #NHpolitics #Election2020 #ElectionDay pic.twitter.com/ll3VxoSn9t

— Dixville Vote (@DixvilleVote) November 3, 2020