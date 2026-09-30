Tem medo de perder o emprego para a IA? Metade dos trabalhadores diz que sim; veja como se atualizar

Ser substituído pela inteligência artificial é a preocupação de 49% dos trabalhadores ouvidos por uma pesquisa da Microsoft, divulgada no primeiro semestre de 2023. Segundo o estudo, o receio desses profissionais é que, com o avanço da IA, as empresas decidam delegar funções à tecnologia na tentativa de reduzir custos, aumentar a produtividade e alcançar melhores resultados.

As conclusões do levantamento mostram que esse medo não está restrito aos profissionais do setor de tecnologia, mas aparece em diferentes segmentos. Com o lançamento e a popularização do ChatGPT, em novembro de 2022, a discussão sobre os impactos da IA no mercado de trabalho ganhou ainda mais força.

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Mas será que a inteligência artificial representa uma ameaça aos empregos? O avanço da tecnologia também está criando novas funções e modificando a forma como profissionais de diferentes áreas realizam suas atividades.

Em vez de apenas substituir tarefas, a IA pode ser utilizada para automatizar atividades repetitivas, analisar grandes volumes de informações e apoiar profissionais em diferentes etapas do trabalho. Nesse cenário, saber utilizar as ferramentas pode se tornar uma habilidade relevante para quem deseja acompanhar as transformações do mercado.

A boa notícia é que também surgem oportunidades profissionais relacionadas à inteligência artificial. De acordo com o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn, as vagas em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos. Além disso, em todo o mundo, candidaturas para posições relacionadas à IA cresceram 17% mais rápido do que aquelas para vagas que não envolvem a tecnologia.

Diante desse cenário, algumas estratégias podem ajudar profissionais de diferentes áreas a incorporar a inteligência artificial à rotina e desenvolver novas habilidades. Confira.

Use a IA para melhorar sua produtividade

A inteligência artificial pode ser uma aliada para aumentar a produtividade e reduzir o tempo gasto em determinadas atividades. O impacto pode ser especialmente relevante em tarefas repetitivas, operacionais ou que exigem o processamento de grandes volumes de informações.

Profissionais podem utilizar ferramentas de IA para organizar informações, resumir documentos, estruturar ideias, revisar textos, analisar dados ou criar os primeiros rascunhos de determinadas tarefas.

O objetivo não é necessariamente substituir o trabalho realizado por uma pessoa, mas liberar tempo para atividades que exigem análise, criatividade, comunicação e tomada de decisão.

Fique de olho nas novas profissões

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A expansão da inteligência artificial também está criando novas funções e aumentando a demanda por profissionais com conhecimentos relacionados à tecnologia.

Entre os exemplos estão especialistas em inteligência artificial, profissionais de dados, especialistas em governança e ética de IA e funções relacionadas ao desenvolvimento e à implementação de sistemas baseados na tecnologia.

Além das novas profissões, ocupações já existentes também passam por mudanças. Marketing, recursos humanos, finanças, jurídico, jornalismo, atendimento ao cliente e outras áreas incorporam ferramentas de IA às atividades cotidianas.

Por isso, acompanhar essas transformações pode ajudar profissionais a identificar novas possibilidades de atuação e desenvolver habilidades relevantes para o mercado.

Invista em capacitação profissional

Aprender a utilizar inteligência artificial não significa necessariamente dominar programação ou possuir formação em tecnologia. Para muitos profissionais, o primeiro passo pode ser entender como as ferramentas funcionam e quais problemas podem ser solucionados com elas.

Conhecimentos sobre elaboração de prompts, análise e verificação de informações, automação de tarefas e uso responsável da IA podem ser aplicados em diferentes áreas.

A capacitação também pode ajudar profissionais a compreender como integrar a inteligência artificial à própria rotina de trabalho, identificando atividades que podem ser automatizadas e aquelas em que a participação humana continua sendo necessária.

Desenvolva habilidades que complementam a IA

À medida que ferramentas de inteligência artificial se tornam mais acessíveis, habilidades humanas continuam relevantes para o trabalho.

Pensamento crítico, capacidade de análise, comunicação, criatividade, resolução de problemas e conhecimento específico de uma área podem ser combinados ao uso da tecnologia.

Nesse contexto, o diferencial pode estar não apenas em saber utilizar uma ferramenta, mas em entender quando, como e para qual finalidade utilizá-la.

A inteligência artificial está modificando tarefas, profissões e processos de trabalho. Para os profissionais, acompanhar essas mudanças, testar novas ferramentas e investir continuamente em conhecimento pode ser uma forma de se preparar para um mercado em transformação.

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