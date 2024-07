Biden destaca Kamala Harris como potencial presidente dos EUA

O presidente Joe Biden destacou recentemente as qualidades da vice Kamala Harris, afirmando que ela tem capacidade para ocupar o cargo mais alto dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante um evento da National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), onde Biden também criticou o ex-presidente Donald Trump por suas alegações controversas sobre empregos e imigração. As informações são da Business Insider.

Durante o evento, Biden ressaltou que Harris não é apenas uma excelente vice-presidente, mas que também tem todas as condições necessárias para assumir a presidência. Esse elogio ocorre em um momento em que Biden enfrenta pressões de vários setores do Partido Democrata para desistir da corrida presidencial de 2024, apesar de sua insistência em continuar na disputa.

Este elogio vem após uma confusão em uma coletiva de imprensa em 11 de julho, onde Biden trocou os nomes de Harris e Trump. Apesar das pressões crescentes de parlamentares democratas, doadores e comentaristas políticos para que ele desista da corrida presidencial de 2024, Biden tem reafirmado sua intenção de continuar na disputa.

Em uma entrevista gravada, Biden foi questionado por Speedy Morman, da Complex Networks, sobre seu compromisso em continuar na corrida. Biden confirmou que sim, a menos que fosse atropelado por um trem.

Apoio e desafios

Mesmo com pelo menos 18 deputados democratas e um senador democrata pedindo para que ele desista, Biden permanece firme. Em uma carta enviada aos deputados democratas em 8 de julho, Biden afirmou que só está concorrendo novamente porque acredita ser a melhor pessoa para derrotar Donald Trump em 2024.

Uma pesquisa da Ipsos para a ABC News e o The Washington Post em 11 de julho revelou que, se Harris concorresse ao cargo em vez de Biden, ela teria uma vantagem de dois pontos percentuais sobre o ex-presidente Donald Trump. A pesquisa, que entrevistou 2.431 adultos, indicou que Harris teria 49% dos votos dos eleitores registrados contra 47% de Trump.

Em contraste, as médias de pesquisas da RealClearPolitics mostram que Biden está atrás de Trump em seis estados decisivos. A gerente de campanha de Biden também declarou que, se Biden desistir, a maior parte dos recursos da campanha será direcionada para Harris.

Kamala Harris tem intensificado sua atuação em eventos, apresentando-se de maneira cada vez mais presidencial após os debates. Enquanto Biden teve dificuldades durante um discurso na cúpula da OTAN, Harris destacou-se em um evento de campanha na Carolina do Norte. A equipe de Harris também ajustou sua agenda após o debate da CNN em junho, fazendo com que ela aparecesse ao lado de Biden nas celebrações do Dia da Independência na Casa Branca, algo inédito até então.