Estoque global de chips cai após Biden e Trump sinalizarem política mais rígida

Os estoques globais de chips caíram drasticamente, com ASML, Nvidia e TSMC registrando quedas em meio a relatos de restrições mais rígidas dos EUA e um aumento das tensões geopolíticas alimentadas por comentários do ex-presidente Donald Trump.

A repercussão no mercado financeiro foi imediata. As ações da ASML listadas na Holanda caíram 6,5% nas negociações desta manhã, enquanto as da Tokyo Electron no Japão fecharam quase 7,5% mais baixas, segundo a CNBC.

O pessimismo vem depois que a Bloomberg informou na quarta-feira que o governo Biden está considerando uma ampla política para dificultar que empresas produzam chips na China.

Essa regra permite aos EUA impor controles sobre produtos fabricados no exterior, mesmo que estes utilizem uma quantidade pequena de tecnologia americana.

A queda das ações da ASML ocorreu mesmo após a empresa reportar lucros que superaram as expectativas do mercado no segundo trimestre. No entanto, 49% das suas vendas durante o período ocorreram na China – destacando o quanto está em risco para a empresa no caso de restrições mais rigorosas. A ASML fabrica as máquinas necessárias para produzir os chips mais avançados do mundo.

Os comentários do ex-presidente Trump também azedaram o clima no mercado de semicondutores.

Em entrevista à Bloomberg Businessweek publicada na terça-feira, Trump disse que Taiwan deveria pagar aos EUA por sua defesa. O ex-presidente também afirmou que Taiwan ficou com “cerca de 100%” dos negócios de semicondutores dos EUA.

As observações levantaram dúvidas sobre o compromisso dos EUA em defender Taiwan se Trump se tornar presidente e no caso de um ataque da China, que vê a ilha governada democraticamente como parte do seu território. As ações da TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo, listadas em Taiwan fecharam em queda de 2,4% na quarta-feira.

As tensões geopolíticas também pesaram sobre os estoques de chips nos EUA. O ETF VanEck Semiconductor caiu cerca de 2,7% nas negociações de pré-mercado, enquanto a Nvidia caiu cerca de 3% antes da abertura do mercado.