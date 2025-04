Basílica de São Pedro é reaberta para o 2º dia de velório do Papa Francisco

A Basílica de São Pedro foi reaberta ao público às 2h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 24, para o segundo dia do velório do Papa Francisco. Fiéis de diversas partes do mundo seguem em vigília para prestar suas últimas homenagens ao Pontífice. O velório será encerrado na sexta-feira, 25, às 14h.

Na quarta-feira, 23, o número expressivo de visitantes obrigou o Vaticano a estender o horário de visitação. O fechamento da basílica, inicialmente previsto para às 19h, só ocorreu às 20h50, quando os últimos fiéis conseguiram entrar. Segundo comunicado oficial, mais de 20 mil pessoas passaram pela basílica apenas no primeiro dia.

O funeral de Francisco será realizado neste sábado (26), às 5h da manhã, também na Basílica de São Pedro. A cerimônia deve contar com a presença de líderes mundiais, representantes religiosos e milhares de fiéis que acompanham a despedida do Papa.

Nesta quarta-feira, seu caixão de madeira e zinco foi levado da residência de Santa Marta — onde vivia desde sua eleição, em 2013 — para a basílica vaticana onde os fiéis podem dar seu último adeus, ao longo desta quinta e sexta-feira.

O caixão permanecerá sem a tampa até a noite anterior do funeral para que os fiéis possam se aproximar do Pontífice e fazer suas orações. Foi abandonada a prática de colocar o corpo sobre um catafalco, plataforma elevada e decorada. Nem a férula papal, que é o bastão do Papa, será colocada ao lado do caixão. A cerimônia seguirá, e o Mestre das Celebrações Litúrgicas dos Pontífices, Diego Ravelli, lerá o rogito, uma ata em latim que relata os principais atos da vida de Francisco. Em seguida, será estendido um véu de seda branca sobre o rosto do Papa que será aspergido com água benta pela terceira vez.

Rito de fechamento do caixão

Será realizada na próxima sexta-feira, 25 de abril, às 20h locais, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco. O rito será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Igreja Católica. Cerimônia ocorre às 19h30, junto ao altar da Confissão.

No sábado, será celebrada a Missa das Exéquias, uma missa de corpo presente na Praça de São Pedro. O ato litúrgico será presidido pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio de Cardeais, e concelebrada por patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e padres de todo o mundo. O momento marca o primeiro dia do Novendiali (novenário), os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido.