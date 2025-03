Avião com 135 brasileiros deportados dos EUA chega neste sábado

Chega neste sábado o quarto voo com cidadãos deportados dos EUA durante o segundo governo Trump, em uma nova operação de repatriação de brasileiros que trará de volta ao país 135 pessoas. A chegada está prevista para ocorrer em duas etapas: primeiro no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), às 9h, e depois no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG), em Confins, às 15h.

A ação, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), tem apoio de diversos ministérios, incluindo os da Saúde, do Desenvolvimento e Assistência Social, das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Defesa. Também participam a Polícia Federal, governos estaduais e as concessionárias aeroportuárias Fraport Brasil e BH Airport.

O objetivo da operação, segundo o Governo Federal, é garantir acolhimento humanizado aos repatriados e oferecer apoio logístico para o deslocamento às cidades de origem, contato com familiares e, quando necessário, abrigo temporário.

Nos dois aeroportos, os brasileiros receberão assistência especializada de equipes multidisciplinares, com assistentes sociais e psicólogos.

Em Fortaleza, o atendimento será realizado no Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), estrutura equipada com acesso à água, alimentação, internet e suporte para regularização migratória.

Já em Belo Horizonte, a recepção será conduzida pelo secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, em um espaço especialmente adaptado para garantir conforto e acesso a serviços públicos.

Além do acolhimento imediato, a operação prevê orientações sobre regularização vacinal, matrícula na rede de ensino e encaminhamento para assistência social e trabalho.