Secretário dos EUA diz que tarifas sobre carros da Alemanha, Japão e Coreia do Sul 'seriam justas'

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse, nesta sexta-feira, que as tarifas comerciais que serão impostas pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump a partir do dia 2 de abril podem afetar carros importados de países como Coreia do Sul, Japão e Alemanha.

Em entrevista à Fox Business, Lutnick foi questionado se a taxação valeria para os carros que os EUA importam desses países, ao que ele respondeu que seria “justo“.

“Isso seria justo, certo? Se você vai tarifar carros de qualquer lugar, tem que tarifar carros de todos os lugares. Essa é a questão. A ideia não é que o Japão tenha uma vantagem injusta sobre a Coreia ou a Alemanha, ou qualquer lugar. Donald Trump está focado em ser justo e justiça é dizer que é mais barato comprar um carro americano”, afirma.

As decisões de Trump vêm alimentando uma guerra comercial desde que ele anunciou a imposição de tarifas a países aliados e rivais estratégicos, incluindo importados como aço e alumínio, desencadeando retaliações de diversos países, como o Canadá e a União Europeia.