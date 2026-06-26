Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Avião atinge prédio mais alto de Pequim, na China; entenda

Acidente ocorreu no distrito financeiro de Guomao e ainda não teve causas ou vítimas confirmadas

China Zun: avião de pequeno porte atinge edifício mais alto da capital chinesa. (Leandro Fonseca /Exame)

China Zun: avião de pequeno porte atinge edifício mais alto da capital chinesa. (Leandro Fonseca /Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 11h22.

Última atualização em 26 de junho de 2026 às 12h02.

Um avião de pequeno porte se chocou nesta sexta-feira contra o China Zun (CITIC Tower), o arranha-céu mais alto de Pequim, na China, em um incidente que ocorreu no principal distrito financeiro da capital e ainda não teve suas causas esclarecidas pelas autoridades locais.

O impacto atingiu a fachada do edifício de 528 metros de altura, um dos mais simbólicos do centro empresarial de Guomao, na região de Chaoyang, ao lado de instalações estratégicas como a sede da emissora estatal CCTV.

Segundo testemunhas, a aeronave colidiu com a estrutura de vidro do arranha-céu, deixando um buraco visível na fachada. Fragmentos do avião foram encontrados em vias próximas ao edifício, e veículos que circulavam na região também foram atingidos por destroços.

O acidente ocorreu em uma das áreas mais sensíveis de Pequim do ponto de vista econômico e institucional, o que ampliou a mobilização imediata de forças de segurança e equipes de emergência.

Um morador estrangeiro ouvido pela Agência EFE relatou forte presença policial e bloqueio total das ruas no entorno. Segundo ele, dezenas de viaturas e ambulâncias foram deslocadas para o local logo após o impacto.

Autoridades ainda não confirmam causas ou vítimas

Até o momento, as autoridades chinesas não divulgaram informações oficiais sobre vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente. Também não há confirmação sobre o tipo de operação realizada pela aeronave no momento da colisão.

Não está claro se o avião realizava um voo privado, comercial ou de outra natureza, nem se a colisão foi causada por falha técnica, perda de controle ou outro fator.

A ausência de informações oficiais alimenta incertezas sobre o incidente em uma das áreas mais monitoradas da capital chinesa.

Imagens circulam nas redes, mas silêncio nas plataformas chinesas

Imagens do impacto começaram a circular em redes sociais internacionais, mostrando danos significativos na fachada do edifício e destroços na via pública. No entanto, o conteúdo não aparece em plataformas chinesas como Weibo e Douyin.

A falta de registros em redes sociais locais sugere um controle rigoroso da disseminação de informações sobre o incidente dentro da China.

O episódio ocorre em um contexto em que o acesso a plataformas como o X (ex-Twitter) é bloqueado no país, o que limita a circulação de informações fora dos canais oficiais chineses.

China Zun é símbolo do distrito financeiro de Pequim

Inaugurado em 2018, o China Zun se tornou o edifício mais alto da capital chinesa e um dos marcos arquitetônicos do distrito financeiro de Guomao.

Com 528 metros de altura, a torre foi, por anos, símbolo da expansão vertical de Pequim, até a imposição de novas regras urbanísticas pelo governo chinês em 2021, que proibiram a construção de arranha-céus com mais de 500 metros e restringiram edifícios acima de 250 metros.

As novas diretrizes refletem preocupações do governo chinês com segurança estrutural e sustentabilidade econômica de grandes empreendimentos imobiliários.

Acompanhe tudo sobre:Chinaacidentes-de-aviao

Mais de Mundo

Terremoto na Venezuela: mortes sobem para 589 após novos balanços

EUA flexibilizam sanções à Venezuela para permitir ajuda após terremotos

AIEA pede sistema de verificação 'muito avançado' para conter programa nuclear do Irã

Itamaraty confirma morte de dois brasileiros em terremoto na Venezuela

Mais na Exame

Casual

As máscaras LED são mesmo tudo isso no skincare?

Marketing

Em Cannes, tênis da Adidas para atletas com Down é case de destaque

Negócios

Fábrica gaúcha faz 2 milhões de paçocas por dia e já fatura R$ 117 milhões com festas juninas

Brasil

Desenrola MEI: como vai funcionar e quem terá direito ao programa?