Avião atinge prédio mais alto de Pequim, na China; entenda

Um avião de pequeno porte se chocou nesta sexta-feira contra o China Zun (CITIC Tower), o arranha-céu mais alto de Pequim, na China, em um incidente que ocorreu no principal distrito financeiro da capital e ainda não teve suas causas esclarecidas pelas autoridades locais.

O impacto atingiu a fachada do edifício de 528 metros de altura, um dos mais simbólicos do centro empresarial de Guomao, na região de Chaoyang, ao lado de instalações estratégicas como a sede da emissora estatal CCTV.

Segundo testemunhas, a aeronave colidiu com a estrutura de vidro do arranha-céu, deixando um buraco visível na fachada. Fragmentos do avião foram encontrados em vias próximas ao edifício, e veículos que circulavam na região também foram atingidos por destroços.

O acidente ocorreu em uma das áreas mais sensíveis de Pequim do ponto de vista econômico e institucional, o que ampliou a mobilização imediata de forças de segurança e equipes de emergência.

WATCH: Debris falls after small plane crashes into the CITIC Tower in Beijing pic.twitter.com/yJS8zm2TYR — BNO News Live (@BNODesk) June 26, 2026

Um morador estrangeiro ouvido pela Agência EFE relatou forte presença policial e bloqueio total das ruas no entorno. Segundo ele, dezenas de viaturas e ambulâncias foram deslocadas para o local logo após o impacto.

Autoridades ainda não confirmam causas ou vítimas

Até o momento, as autoridades chinesas não divulgaram informações oficiais sobre vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente. Também não há confirmação sobre o tipo de operação realizada pela aeronave no momento da colisão.

Não está claro se o avião realizava um voo privado, comercial ou de outra natureza, nem se a colisão foi causada por falha técnica, perda de controle ou outro fator.

A ausência de informações oficiais alimenta incertezas sobre o incidente em uma das áreas mais monitoradas da capital chinesa.

Imagens circulam nas redes, mas silêncio nas plataformas chinesas

Imagens do impacto começaram a circular em redes sociais internacionais, mostrando danos significativos na fachada do edifício e destroços na via pública. No entanto, o conteúdo não aparece em plataformas chinesas como Weibo e Douyin.

A falta de registros em redes sociais locais sugere um controle rigoroso da disseminação de informações sobre o incidente dentro da China.

O episódio ocorre em um contexto em que o acesso a plataformas como o X (ex-Twitter) é bloqueado no país, o que limita a circulação de informações fora dos canais oficiais chineses.

China Zun é símbolo do distrito financeiro de Pequim

Inaugurado em 2018, o China Zun se tornou o edifício mais alto da capital chinesa e um dos marcos arquitetônicos do distrito financeiro de Guomao.

Com 528 metros de altura, a torre foi, por anos, símbolo da expansão vertical de Pequim, até a imposição de novas regras urbanísticas pelo governo chinês em 2021, que proibiram a construção de arranha-céus com mais de 500 metros e restringiram edifícios acima de 250 metros.

As novas diretrizes refletem preocupações do governo chinês com segurança estrutural e sustentabilidade econômica de grandes empreendimentos imobiliários.