Autoridades sul-coreanas detectam toxinas em produtos da Shein e Temu

Calçados das marcas de fast fashion Shein e Temu contêm substâncias tóxicas em níveis centenas de vezes superiores ao permitido por lei, de acordo com autoridades de saúde da Coreia do Sul. Um teste realizado com 144 produtos, incluindo itens da AliExpress, revelou que vários deles não cumpriram as diretrizes de segurança estabelecidas, conforme reportagem da Business Insider.

Os resultados mostraram que alguns sapatos da Shein continham ftalatos em quantidades que ultrapassavam em 229 vezes o limite legal. Ftalatos são compostos químicos usados para tornar plásticos mais maleáveis, mas que podem causar danos à saúde reprodutiva, como a redução da contagem de esperma e infertilidade, além de aumentar o risco de nascimento prematuro.

Produtos da Temu também apresentaram níveis preocupantes de substâncias tóxicas. Padrões de chumbo foram encontrados em palmilhas de sandálias vendidas pela plataforma online, com níveis 11 vezes superiores ao permitido pela legislação.

"Investigação interna"

Em resposta às descobertas, um porta-voz da Temu informou que a empresa iniciou uma investigação interna assim que foi notificada pelo governo de Seul. Dos 11 produtos apontados, dois — um par de sandálias e um chapéu — eram comercializados pela Temu. A empresa rapidamente removeu esses produtos de sua plataforma global e está revisando seus processos para garantir o cumprimento das normas de segurança e das regulamentações locais.

Esta não é a primeira vez que produtos da Shein são alvo de investigações na Coreia do Sul. Em maio deste ano, as autoridades encontraram sapatos da marca contendo níveis de ftalatos 428 vezes acima do permitido. Além disso, bolsas testadas apresentaram níveis de ftalatos 153 vezes superiores ao limite legal.

A Shein tem se destacado como uma das principais empresas de fast fashion nos Estados Unidos, conhecida por oferecer roupas baratas e alinhadas às tendências de moda, especialmente populares entre os jovens da Geração Z. Em 2022, a empresa alcançou uma avaliação de US$ 100 bilhões (R$ 547 bilhões), posicionando-se como a terceira maior empresa privada do mundo, atrás apenas da ByteDance, dona do TikTok, e da SpaceX, de Elon Musk. Agora, a Shein se prepara para abrir capital, um processo que pode ocorrer já em 2024.

A Temu, por sua vez, também tem ganhado popularidade nos Estados Unidos, com seu site registrando um aumento de 700% no tráfego em 2023, o que o colocou entre os sites de crescimento mais rápido no país no último ano.