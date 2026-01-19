Icônica Sphere de Las Vegas anuncia nova unidade nos arredores de Washington

Depois de construir a maior estrutura esférica do mundo em Las Vegas, a Sphere Entertainment planeja levar sua tecnologia imersiva para a costa leste dos Estados Unidos. A empresa anunciou planos para erguer uma versão compacta da Sphere em National Harbor, Maryland, nos arredores de Washington.

Com capacidade para 6 mil pessoas, a “mini-Sphere” terá um terço do tamanho da original e metade do custo — cerca de US$ 1 bilhão —, segundo informações do The Washington Post. A inauguração está prevista para 2030, com programação voltada a shows, eventos esportivos e corporativos.

Apesar da escala menor, o projeto manterá todos os elementos da unidade de Las Vegas. Isso inclui sistema de som com 167 mil alto-falantes, assentos com tecnologia háptica, efeitos sensoriais e uma tela de LED de altíssima resolução — a maior do mundo, segundo a empresa ao jornal americano.

A cúpula externa funcionará como uma vitrine digital, alternando entre obras de arte e publicidade. A estimativa é que o espaço movimente US$ 1 bilhão por ano em atividade econômica para o estado e o condado. O projeto prevê ainda a criação de 2.500 empregos durante a obra e 4.750 postos permanentes após o início das operações.

A Sphere Entertainment já assinou uma carta de intenções com a Peterson Companies, responsável pelo complexo de National Harbor, que abriga um cassino da MGM, restaurantes, lojas e uma roda-gigante.

De acordo com o Washington Post, os governos estadual e local prepararam um pacote de incentivos de aproximadamente US$ 185 milhões, entre isenções fiscais e garantias públicas. Parte das medidas ainda precisa ser aprovada em votação legislativa, o que pode enfrentar resistência, já que Maryland opera com um déficit orçamentário de US$ 1,4 bilhão.

Entre os benefícios previstos estão US$ 10 milhões do orçamento estadual, até US$ 130 milhões em renúncia de impostos locais, um estacionamento público de US$ 40 milhões e revisões nos incentivos já concedidos ao National Harbor.

O plano faz parte da estratégia global de expansão da empresa. A Sphere tenta instalar novas unidades em Abu Dhabi, Londres e Coreia do Sul, mas enfrenta atrasos nessas regiões. A unidade de Maryland seria a primeira em menor escala a sair do papel.

Ainda não há informações sobre os preços dos ingressos nem sobre os artistas que devem se apresentar. A expectativa, no entanto, é de que a arena adote o modelo de residência, com artistas em temporadas fixas, como ocorre em Las Vegas.