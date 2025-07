Atirador invade prédio da Blackstone e NFL em Manhattan e deixa 3 feridos

Um policial morreu e ao menos duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio em um arranha-céu de Midtown, em Nova York, na noite de segunda-feira, 28.

O suspeito, que vestia um colete à prova de balas e estava armado com um rifle, invadiu o prédio de 44 andares localizado na Park Avenue, por volta das 18h30 (horário local), segundo fontes da polícia ouvidas pelo The Post.

O edifício abriga as sedes globais da Blackstone e da National Football League (NFL). De acordo com testemunhas ouvidas pelo jornal, o som dos disparos "parecia o de uma arma automática, de alta capacidade".

Após o ataque, o homem se barricou no 33º andar e foi encontrado morto, vítima de um disparo autoinfligido, informaram autoridades. O policial baleado trabalhava no local em um turno pago e não resistiu aos ferimentos.

Três vítimas foram levadas a hospitais da região, incluindo um funcionário do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD). A prefeitura pediu que a população evite circular pelas imediações da Park Avenue com a 53ª Rua, devido à intensa mobilização policial, bloqueios de ruas e atrasos no trânsito.

“Não saia de casa se estiver próximo à Park Avenue e East 51st Street”, alertou o prefeito Eric Adams em uma publicação na rede X.

Prédio abriga gigantes

O edifício é sede do maior gestor de ativos alternativos do mundo, a Blackstone, e emprega cerca de 5.000 funcionários. A empresa ainda não se pronunciou sobre o ataque.

As causas que levaram o homem a abrir fogo ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.