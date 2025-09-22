Ataque aéreo russo na Ucrânia deixa mortos e feridos, dizem autoridades

Pelo menos duas pessoas morreram em um ataque aéreo russo contra a cidade de Zaporizhia, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades na segunda-feira, 22.

O ataque também deixou dois feridos, um deles em estado grave, escreveu o chefe da administração regional de Zaporizhia, Ivan Fedorov, no Telegram.

Entre domingo e segunda-feira à noite (data local), outros bombardeios russos deixaram uma pessoa ferida em Kiev e outra em Sumi, segundo autoridades locais.

Ataque de drone atinge a Crimeia

Do lado russo, as autoridades relataram anteriormente três mortos e 16 feridos na noite de domingo, na Crimeia, em um ataque de drone.