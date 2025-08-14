Brasil registra 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos somente em 2025, aponta Fortinet

Somente no primeiro semestre de 2025, a América Latina foi alvo de 374 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, segundo a empresa especializada em cibersegurança Fortinet. Deste total, 315 bilhões (84%) foram no Brasil, seguido por México (10,8%), Colômbia (1,89%) e Chile (0,1%).

Esses dados foram apresentados por Frederico Tostes, country manager do braço brasileiro da empresa, na abertura do evento Fortinet Cybersecurity Summit Brasil 2025. Eles integram o relatório Cenário Global de Ameaças, elaborado pelo laboratório FortiGuard Labs, que analisou o comportamento cibernético na região.

Além disso, o relatório também destacou outras ações maliciosas, com o Brasil concentrando 41,9 milhões de atividades de distribuição de malwares e 52 milhões de ações relacionadas a botnets.

Utilizando a metodologia "Cyber Kill Chain", que analisa cada etapa de um ataque, o estudo identificou 1 bilhão de ataques por força bruta, 2,4 bilhões de tentativas de exploração de vulnerabilidades e 2 bilhões de verificações ativas na fase de reconhecimento.

Na fase de entrega, foram registradas 4 milhões de tentativas de drive-by download e 662 mil arquivos maliciosos do tipo office. A fase de instalação teve destaque com 12 milhões de trojans e 67 mil tentativas de mineração não autorizada de criptomoedas (CryptoMiner).

Por fim, na fase final, o Brasil registrou 309 bilhões de tentativas de negação de serviço (DDoS) e 28,1 mil incidentes de ransomware.