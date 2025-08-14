Inteligência Artificial

Brasil registra 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos somente em 2025, aponta Fortinet

No primeiro semestre deste ano, América Latina foi alvo de 374 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, dos quais 84% foram no Brasil

Dados integram o relatório Cenário Global de Ameaças, elaborado pela empresa sobre o comportamento cibernético na região (krisanapong detraphiphat/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13h42.

Somente no primeiro semestre de 2025, a América Latina foi alvo de 374 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, segundo a empresa especializada em cibersegurança Fortinet. Deste total, 315 bilhões (84%) foram no Brasil, seguido por México (10,8%), Colômbia (1,89%) e Chile (0,1%).

Esses dados foram apresentados por Frederico Tostes, country manager do braço brasileiro da empresa, na abertura do evento Fortinet Cybersecurity Summit Brasil 2025. Eles integram o relatório Cenário Global de Ameaças, elaborado pelo laboratório FortiGuard Labs, que analisou o comportamento cibernético na região.

Além disso, o relatório também destacou outras ações maliciosas, com o Brasil concentrando 41,9 milhões de atividades de distribuição de malwares e 52 milhões de ações relacionadas a botnets.

Utilizando a metodologia "Cyber Kill Chain", que analisa cada etapa de um ataque, o estudo identificou 1 bilhão de ataques por força bruta, 2,4 bilhões de tentativas de exploração de vulnerabilidades e 2 bilhões de verificações ativas na fase de reconhecimento.

Na fase de entrega, foram registradas 4 milhões de tentativas de drive-by download e 662 mil arquivos maliciosos do tipo office. A fase de instalação teve destaque com 12 milhões de trojans e 67 mil tentativas de mineração não autorizada de criptomoedas (CryptoMiner).

Por fim, na fase final, o Brasil registrou 309 bilhões de tentativas de negação de serviço (DDoS) e 28,1 mil incidentes de ransomware.

