Ataque a tiros em universidade de Praga deixa 15 mortos

Um ataque a tiros ocorreu nesta quinta-feira, 21, em uma universidade de Praga, na República Tcheca, e provocou pelo menos 15 mortes e deixou pessoas 30 feridas, segundo informações da polícia local.

Após responder a relatos de um tiroteio na Escola na Praça Jan Palach, a polícia confirmou ter "neutralizado" o atirador.

“Todo o edifício está sendo evacuado e há vários mortos e dezenas de feridos no local”, afirmou a polícia em uma declaração no X, antigo Twitter.

A área ao redor do edifício da Faculdade de Letras da Universidade Charles foi isolada pela polícia. Este local está situado em uma região movimentada da cidade, numa rua frequentada por turistas a caminho da Praça da Cidade Velha.

Um usuário do X compartilhou uma foto de um grupo de estudantes se escondendo, agachados, dentro do prédio.

"De acordo com informações preliminares, o próprio atirador está morto, há mortos e feridos no local. Não vou especular agora sobre o número final”, declarou o ministro do Interior, Vit Rakusan, à televisão Tcheca.

O primeiro-ministro Petr Fiala anunciou no X que cancelou sua viagem para o leste do país e está a caminho de Praga.

Ataques com armas de fogo são relativamente raros na República Checa. Em 2019, um homem matou seis pessoas na sala de espera de um hospital na cidade de Ostrava, no Leste do país, antes de fugir e tirar a própria vida. Em 2015, outro homem matou oito pessoas e depois cometeu suicídio em um restaurante em Uhersky Brod.