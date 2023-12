Atirador matou o próprio pai antes de abrir fogo em universidade de Praga, diz polícia

Pelo menos 15 pessoas foram mortas durante um tiroteio na República Tcheca nesta quinta-feira, incluindo 14 pessoas da Universidade Charles, em Praga, e o pai do suspeito, disseram as autoridades. Outras 24 pessoas ficaram feridas na universidade.

O atirador, um estudante de história mundial de 24 anos na Universidade Charles, também morreu. Ele matou o pai pela primeira vez na casa da família, na cidade de Kladno, nos arredores de Praga, disse Radek Jiroudek, policial da Interpol de Praga, em entrevista. Ele se matou após o tiroteio no centro de Praga.

O chefe da força policial nacional, Martin Vondraska, disse que o agressor “foi inspirado por um acontecimento terrível semelhante no estrangeiro”. Ele não especificou onde.

Mais de 15 pessoas foram mortas por um homem armado, nesta quinta-feira, em um edifício universitário no centro da capital da República Tcheca, Praga. O homem foi "eliminado", informou a polícia. "O homem armado foi eliminado! O edifício está sendo evacuado neste momento, e há vários mortos e dezenas de feridos no local", informou a polícia na rede social X (antigo Twitter).

Ataque em Praga deixou quantas vítimas?

A porta-voz dos serviços de emergência tchecos, Jana Postova, informou à emissora pública Tcheca TV que, "até o momento, há 11 pessoas mortas, incluindo o atirador". Segundo a imprensa local, os disparos aconteceram na Faculdade de Arte. Professores e alunos receberam ordem para se trancarem nas salas, enquanto a polícia intervinha.

Como aconteceu o ataque a tiros em Praga?

O canal privado Nova TV noticiou uma explosão e que havia um homem armado no telhado do prédio, no centro histórico de Praga.

Presidente da República Tcheca fala sobre ataque em Praga

O presidente da República Tcheca, Petr Pavel, afirmou que está "chocado" com o ataque.

"Gostaria de expressar meu profundo pesar e sinceras condolências às famílias e parentes das vítimas do tiroteio", escreveu o presidente em uma publicação no X (antigo Twitter), agradecendo à população por respeitar as instruções das normas de segurança e pela "máxima cooperação".

Em declaração à televisão pública, o ministro do Interior, Vit Rakusan, disse que "não se confirmou a presença de nenhum outro atirador". Ele pediu à população que seguisse as instruções da polícia, que isolou a área e solicitou aos moradores que permaneçam em casa.

Vídeo publicado no X mostra pessoas correndo pelas ruas de Praga

As autoridades pedem pelas redes sociais que cidadãos fiquem longe do local e permaneçam em casa.

Segundo postagem da polícia, o atirador foi 'eliminado'. Todo o edifício está sendo evacuado e há vários mortos e dezenas de feridos no local.