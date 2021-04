AstraZeneca pode ter nova vacina contra variante da Covid até o fim do ano

(Reuters) - Uma versão modificada da vacina contra a Codiv-19 da AstraZeneca, desenvolvida para combater uma variante do coronavírus documentada pela primeira vez na África do Sul, pode estar pronta no final de 2021, disse uma funcionária da AstraZeneca na Áustria, em uma entrevista publicada neste domingo, 18.

Sarah Walters, gerente nacional da AstraZeneca na Áustria, disse ao jornal Kurier que os estudos que indicam que a vacina AstraZeneca existente seria menos eficaz contra a variante mais infecciosa são "pequenos demais para tirar conclusões finais".

"Nesse ínterim, a AstraZeneca e a Universidade de Oxford iniciaram modificações na vacina para a variante sul-africana e esperamos que esteja pronta até o final do ano, caso seja necessário", disse Sarah ao Kurier.