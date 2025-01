Arábia Saudita pede suspensão das sanções contra a Síria

A Arábia Saudita pediu neste domingo (12) que as sanções impostas à Síria sejam suspensas, no final de uma reunião em Riade dos chefes da diplomacia europeia e do Oriente Médio sobre a Síria, em um momento em que as capitais ocidentais insistem na necessidade de garantias das novas autoridades em Damasco.

Um mês após a queda do ex-presidente Bashar al-Assad, a Arábia Saudita, a maior economia do Oriente Médio, está tentando aumentar sua influência na Síria, que agora é administrada por um governo de transição dominado por islamistas radicais.

O chefe da diplomacia saudita, príncipe Faisal ben Farhane, pediu que “as sanções unilaterais e internacionais impostas à Síria sejam suspensas” para permitir seu “desenvolvimento e reconstrução”.

Duas reuniões foram realizadas em Riade, a primeira entre os países árabes e a segunda incluindo representantes do Ocidente, das Nações Unidas, da União Europeia e da Turquia.

O novo governo sírio, que está pedindo o levantamento das sanções contra o país, foi representado por seu ministro das Relações Exteriores, Assaad al-Chaibani.

As potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, impuseram sanções ao governo de Bashar al-Assad após a repressão aos protestos pró-democracia em 2011, o que desencadeou uma guerra civil que matou mais de meio milhão de pessoas e deslocou milhões.

Muitas capitais, inclusive Washington, disseram que estão aguardando o julgamento das novas autoridades, dominadas pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o antigo ramo sírio da Al-Qaeda, sobre suas ações antes de relaxar as sanções.

“Progressivas e condicionais”

“As sanções contra as pessoas próximas a Bashar al-Assad, que foram responsáveis por crimes graves durante a guerra civil, devem permanecer em vigor”, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, em Riad.

Mas "a população síria” precisa "se beneficiar rapidamente dos efeitos positivos da transição’, disse ela, acrescentando que seu país forneceria mais 50 milhões de euros "para alimentos, abrigo de emergência e atendimento médico".

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, disse na sexta-feira que os 27 poderiam “gradualmente” aliviar suas sanções “desde que haja um progresso tangível”, especialmente na proteção das minorias.

Os ministros das Relações Exteriores da Europa discutirão a questão em 27 de janeiro, anunciou Kaja Kallas em Riade no domingo, especificando que as sanções que provavelmente serão suspensas incluem “aquelas que dificultam a reconstrução” e “o acesso aos serviços bancários”.

“Isso deve ser gradual e condicional. Se observarmos progresso na direção certa, estaremos prontos para dar os próximos passos. Mas também deve haver um plano alternativo”, acrescentou.

O subsecretário de Estado dos EUA que está deixando o cargo, John Bass, também estava presente.

Uma declaração dos presidentes das duas reuniões de Riade, publicada na noite de domingo pela mídia estatal saudita, não continha um apelo de todos os participantes para que as sanções fossem aliviadas, mas dizia que “foram discutidas medidas para apoiar o povo sírio irmão e fornecer a ele toda a ajuda e apoio necessários”.

Os participantes também expressaram sua preocupação com a entrada de tropas israelenses na zona de amortecimento que separa a Síria de Israel nas Colinas de Golã, de acordo com o texto.

Influência saudita

A Arábia Saudita, que cortou seus laços com o governo de Assad em 2012, restabeleceu relações com a Síria em 2023 e trabalhou para seu retorno à Liga Árabe.

“Essa cúpula envia a mensagem de que a Arábia Saudita quer se impor à frente dos esforços regionais para apoiar a reconstrução da Síria”, diz Anna Jacobs, pesquisadora do Instituto dos Estados Árabes do Golfo, em Washington.

Neste domingo, o chefe da diplomacia saudita enfatizou “a importância de continuar a fornecer apoio humanitário e econômico, além de fortalecer as capacidades do Estado sírio, garantindo a estabilidade e facilitando a reconstrução”.

“Isso inclui a criação de um ambiente propício para o retorno dos refugiados”, acrescentou.

Riade adotou uma postura mais cautelosa em relação às novas autoridades sírias do que outros países, como a Turquia e o Catar, que foram os primeiros a reabrir suas embaixadas em Damasco, aponta Umer Karim, pesquisador sobre a Síria na Universidade de Birmingham.

No entanto, Riade está “observando positivamente” os novos líderes sírios e está procurando ver se eles podem trazer estabilidade e “controlar os elementos mais extremistas em suas fileiras”, acrescentou.