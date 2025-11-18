Aprovação de Trump cai para 38%, a menor desde que voltou à Casa Branca

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 38%, o menor índice desde que reassumiu o cargo em janeiro. As informações são de uma pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos.

O levantamento divulgado nesta terça-feira, 18, indica um aumento da insatisfação com a gestão econômica do republicano e com a condução do caso envolvendo os crimes sexuais cometidos por Jeffrey Epstein.

Desde o início do segundo mandato, quando registrava 47% de aprovação, Trump perdeu nove pontos percentuais, aproximando-se dos patamares mais baixos de seu primeiro mandato, quando chegou a 33%, e do índice mínimo do ex-presidente Joe Biden, do Partido Democrata, que caiu a 35% em seu período na Casa Branca.

Momento conturbado

A pesquisa ocorreu em meio a um cenário de instabilidade política dentro do Partido Republicano. A Câmara dos Representantes, dominada pelos republicanos, votou nesta terça-feira, 18, pela aprovação de um projeto de lei para obrigar o Departamento de Justiça a liberar arquivos sobre Epstein — iniciativa que Trump resistiu por meses. A mudança de postura do presidente, ocorreu após a deputada Marjorie Taylor Greene, até então aliada próxima, criticar abertamente sua oposição à proposta.

Segundo a pesquisa, o apoio de Trump entre eleitores republicanos permanece elevado. No entanto, sua popularidade tem sido afetada pela percepção de ineficácia no combate ao custo de vida, tema que também afetou a aprovação ao governo anterior. Apenas 26% dos entrevistados disseram que o presidente tem atuado bem nessa área, uma queda em relação aos 29% registrados no início de novembro.

Desde janeiro, a inflação acumulada em 12 meses está em 3%, segundo dados do governo, enquanto o mercado de trabalho apresenta sinais de desaceleração. A pressão inflacionária atinge diretamente produtos de consumo diário, como café e carne bovina. Cerca de 65% dos entrevistados — incluindo um terço dos republicanos — desaprovam a forma como Trump lida com a questão.

Como resposta, Trump anunciou cortes nos impostos de importação sobre itens básicos como café, carne bovina e bananas, uma medida que contrasta com sua política econômica de sobretaxar produtos estrangeiros para favorecer a indústria americana. Especialistas consultados pela agência Reuters apontam que tais tarifas podem ter contribuído para a alta dos preços internos.

Pressão sobre gestão e transparência no caso Epstein

A pesquisa também registrou o impacto da falta de confiança em torno da investigação sobre Jeffrey Epstein. Apenas 20% dos americanos disseram aprovar a condução do caso por Trump, incluindo 44% dos republicanos.

O levantamento mostra que 70% dos entrevistados acreditam que a Casa Branca está escondendo informações sobre as ações do financista (morto em 2019) e de pessoas próximas a ele.

A pesquisa foi conduzida online com 1.017 adultos e apresenta margem de erro de três pontos percentuais.