Ações da PetroChina atingem maior valor desde 2009 e se tornam as mais valiosas da China

Em 4 de março de 2026, a PetroChina (601857) tornou-se a empresa com maior capitalização de mercado entre as ações A da China. As ações abriram em alta, caíram brevemente durante a manhã e fecharam em 13,24 yuans, valorização de 0,68%, atingindo o maior preço desde 2009. A capitalização de mercado da empresa chegou a 2,14 trilhões de yuans, superando o Banco Agrícola da China.

Segundo a Securities Times Data Treasure, 23 empresas já ocuparam a primeira posição em capitalização de mercado das ações A. O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) liderou esse ranking com maior frequência. A última vez que a PetroChina esteve no topo foi em outubro de 2018, sete anos atrás.

Desde 2019, ICBC e Kweichow Moutai alternaram-se na liderança. Em 6 de agosto de 2025, a capitalização das ações A do Banco Agrícola da China atingiu 2,11 trilhões de yuans, superando o ICBC e assumindo o primeiro lugar pela primeira vez. Em 3 de março de 2026, o banco mantinha a liderança por 136 dias de negociação.