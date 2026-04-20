Após polêmica em Belém, Lula prova salsichas alemãs em Hannover

O presidente Lula fez uma parada, em sua viagem à Alemanha, para cumprir uma promessa curiosa: provar as famosas salsichas alemãs.

Lula foi convidado pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, para provar a iguaria, um dos símbolos da gastronomia do país. A degustação foi feita antes do almoço desta segunda-feira, 20.

Segundo um porta-voz do governo alemão, as salsichas foram preparadas por um chef de cozinha. Foram oferecidas as variedades currywurst, de carne bovina, brawrust, de carne de porco, além de uma linguiça rústica.

Troca de farpas após COP30

A degustação veio meses após uma polêmica na COP30, em Belém, em novembro. Na ocasião, Merz disse a jornalistas alemães que todos ficaram contentes após deixar a cidade

"Minhas senhoras e senhores, vivemos num dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada quem gostaria de ficar lá. Ninguém levantou a mão", disse ele na ocasião.

"Todos ficamos contentes por regressar à Alemanha, sobretudo daquele local onde estávamos, na noite de sexta-feira", acrescentou o chanceler alemão.

Lula respondeu, dias depois, e criticou Merz por sua fala e por não ter conhecido as coisas boas do Brasil.

"Eu disse a ele que quando eu vou para Berlim, embora eu goste muito do Brasil, eu como chucrute, joelho de porco, compro linguiça das carrocinhas, salsicha, e como. Eu não vou viajar par outro país para querer ficar comendo feijoada", disse.