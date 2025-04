Americano sequestra avião de passageiros em Belize e é morto a tiros, diz polícia

Um homem armado com uma faca sequestrou um avião no Belize, na manhã desta quinta-feira, 17, onde estavam outros 13 passageiros. Segundo informações da emissora americana ABC News, ele foi morto a tiros por um dos ocupantes da aeronave após o pouso.

Identificado como Akinyela Sawa Taylor, de 49 anos e cidadão americano, o sequestrador exigia sair do país, relatou a polícia local. Durante o ataque, o agressor feriu a facadas o funcionário da companhia aérea Jair Catañeda e o piloto Howell Grange, disse o portal Belize News Network.

O avião, um Cessna Grand Caravan da companhia Tropic Air, havia decolado da cidade de Corozal às 8h17 (11h17 no horário de Brasília) com destino a Belize City. Pouco depois de levantar voo, a tripulação enviou um sinal de emergência à torre de controle por meio do transponder.

De acordo com registros do site FlightRadar24, a aeronave fez várias voltas pelo espaço aéreo do Belize antes de conseguir pousar em Belize City. O pouso ocorreu com pouco combustível restante, e, em seguida, o sequestrador exigiu que o avião fosse reabastecido.

Segundo a polícia, Akinyela Sawa Taylor havia sido impedido de entrar no país no fim de semana anterior. As autoridades ainda investigam como ele conseguiu retornar ao território e, principalmente, como embarcou na aeronave portando uma faca.

O passageiro responsável por atirar no sequestrador possuía porte legal de arma, de acordo com informações da Reuters.