Tiroteio em universidade na Flórida deixa vários feridos, e suspeito é preso

Um homem foi preso suspeito de ser o responsável por um ataque contra diversas vítimas na Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 17. O ataque deixou pelo menos seis feridos, mas, por enquanto, não há detalhes sobre as gravidades das lesões.

A rede de TV NBC, informou que várias pessoas tiveram que ser hospitalizadas após serem atingidas por disparos, o que fez com a direção do campus enviasse um alerta pedindo aos alunos que buscassem abrigo.

Ainda segundo a NBC, a polícia estava "no local ou a caminho". "Tranquem e fiquem longe de todas as portas e janelas e estejam preparados para tomar medidas de proteção adicionais", dizia o alerta.

As vítimas estão sendo encaminhadas para o Tallahassee Memorial Healthcare, onde estão "recebendo e cuidando de pacientes", segundo um representante do hospital em um comunicado emitido na tarde desta quinta. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas se escondendo em salas para escapar da linha de tiro.

Uma estudante identificada como Daniella Streety disse que os tiros foram disparados por volta do meio-dia (11h em Brasília) dentro do Sindicato dos Estudantes, local muito movimentado com estudantes e professores naquele horário do dia. Ela relatou estar em um prédio do campus e ter visto a presença policial e longas filas de estudantes com as mãos levantadas sendo evacuadas.

“Eu os vi carregando um aluno, que parecia estar em uma maca, e o mantiveram na rua até que uma ambulância pudesse buscá-lo”, disse ela a Tom Llamas, da NBC. “Bem em frente a mim, há um prédio a uns 15 metros da janela. […] Havia um aluno ferido lá também, e eles tiveram que transportá-lo em uma cadeira de escritório até a rua para depois ser transportado de ambulância.”