Alerta máximo: Califórnia tem risco de fortes tempestades no Natal

Alertas de enchentes estão em vigor em Los Angeles e na maior parte do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 24.

"Espera-se enchentes repentinas generalizadas e severas", disse o Serviço Nacional de Meteorologia, acrescentando que "vidas e propriedades correm grande risco".

Impulsionada por um rio atmosférico conhecido como "Pineapple Express", que transporta umidade abundante do Havaí para a Costa Oeste, a tempestade deve despejar o equivalente a vários meses de chuva nos próximos dias, segundo as autoridades locais.

Chuvas fortes começaram na terça-feira

A primeira onda de chuvas fortes atingiu a Califórnia na noite de terça-feira, 23, e se intensificou na manhã desta quarta, quando as autoridades emitiram um breve alerta de tornado, posteriormente cancelado.

Los Angeles, que é a segunda maior cidade dos EUA, amanheceu com destroços de árvores bloqueando ruas, leves enchentes e milhares de cortes de energia devido aos cabos derrubados pela tempestade.

As áreas costeiras de Pacific Palisades e Malibu estão sob alerta especial enquanto tentam se recuperar dos devastadores incêndios florestais de janeiro. O terreno, ainda suscetível a deslizamentos de terra, permanece vulnerável a mais erosão se a chuva persistir.

Ordem de evacuação e fechamento de rodovias

Os meteorologistas preveem rajadas de vento de até 127,8 quilômetros por hora nas montanhas e desertos do condado de Los Angeles.

Abrigos foram abertos em toda a região após alguns moradores do sul da Califórnia receberem ordens de evacuação.

Diversas rodovias importantes também foram fechadas após os alertas de enchentes repentinas.

Ariel Cohen, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), alertou os veículos de imprensa que, da tarde desta quarta-feira até sexta-feira, "muitas áreas provavelmente sofrerão enchentes significativas, juntamente com deslizamentos de rochas e lama, especialmente em altitudes mais elevadas".

"Se você planejava pegar a estrada no Natal, por favor, reconsidere seus planos", acrescentou.

