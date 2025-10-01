Alerta de bomba leva à evacuação de voo entre Bruxelas e Berlim

Um voo da Brussels Airlines com destino a Berlim foi evacuado na manhã desta quarta-feira no Aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, após um alerta de bomba. Passageiros e tripulação foram retirados em segurança, e a aeronave foi isolada em uma área restrita do terminal para inspeção da polícia federal belga.

O avião, identificado como voo SN2581, deveria partir às 9h25 (horário local) e seria operado por um modelo A220-300 da airBaltic. Após o alerta, confirmado pelas autoridades federais, a aeronave foi deslocada para uma posição afastada, onde equipes especializadas iniciaram as buscas.

“Todos estão em segurança, e nossa equipe de apoio está cuidando de todos. Estamos agora trabalhando com a polícia, que conduz a investigação”, afirmou o porta-voz da Brussels Airlines, Nico Cardone.

De acordo com a porta-voz do Aeroporto de Bruxelas, Ihsane Chioua Lekhli, as operações gerais não foram impactadas.

“Todos os serviços do Aeroporto de Bruxelas estão atualmente operacionais”, disse.

Apesar disso, fontes ligadas à administração do terminal confirmaram que a pista chegou a ser fechada por um breve período e ao menos três voos precisaram ser desviados. Tanto o voo para Berlim quanto o de retorno a Bruxelas foram cancelados.

Até o momento, a polícia não encontrou nenhum material suspeito dentro da aeronave, mas a investigação segue em andamento.