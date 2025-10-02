Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Paralisação do governo dos EUA, IPC-Fipe e isenção de IR: o que move os mercados

No mercado corporativo, a OpenAI, dona do ChatGPT, atingiu a avaliação de mercado de US$ 500 bilhões

Vice-presidente dos EUA, JD Vance, e a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt: governo americano entra no segundo dia de paralisação (ANDREW THOMAS/Middle East Images/AFP/Getty Images)

Vice-presidente dos EUA, JD Vance, e a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt: governo americano entra no segundo dia de paralisação (ANDREW THOMAS/Middle East Images/AFP/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 07h56.

A paralisação do governo dos Estados Unidos continua a ditar o ritmo dos mercados nesta quinta-feira, 2, com impacto direto na agenda econômica.

A divulgação de pedidos de auxílio-desemprego e de encomendas à indústria foi suspensa, e amanhã o payroll também não será publicado. A ausência desses dados reduz a visibilidade dos investidores sobre o mercado de trabalho americano, crucial para as próximas decisões do Federal Reserve.

Na véspera, a pesquisa da ADP surpreendeu ao apontar corte de 30 mil vagas no setor privado em setembro. O resultado elevou a 99% as apostas em uma queda de juros ainda este mês, segundo o CME Group.

No Brasil, a sessão da Câmara terminou no fim da noite de quarta-feira com a aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

No mercado corporativo, o destaque do dia é a notícia de que a OpenAI, dona do ChatGPT, atingiu a avaliação de mercado de US$ 500 bilhões, o que coloca a companhia liderada por Sam Altman na frente da SpaceX, de Elon Musk, avaliada atualmente em US$ 400 bilhões. A OpenAI é, agora, a startup mais valiosa do mundo.

No radar hoje

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgou nesta quinta-feira que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo avançou 0,65% em setembro. O resultado representa uma forte aceleração em comparação à alta de 0,04% em agosto e ao avanço de 0,34% registrado na terceira quadrissemana do mês passado.

Ainda hoje, às 11h a Fenabrave divulga os emplacamentos de veículos de setembro. À noite, às 21h30, sai no Japão o PMI composto final de setembro, medido pela S&P Global e pelo Jibun Bank.

A agenda de eventos inclui, às 11h30, a participação de Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, na conferência UT Evolving Energy and Policy Landscape.

Já às 22h05, o presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, discursa em um encontro de organizações econômicas em Osaka.

Mercados internacionais

Os mercados globais operam em alta nesta quinta-feira. Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente positivas. O Kospi, da Coreia do Sul, avançou 2,70% e renovou máxima histórica, impulsionado por Samsung Electronics e SK Hynix. O Kosdaq também subiu 1,05%.

No Japão, o Nikkei 225 ganhou 0,97%, enquanto o Topix recuou 0,24%. Já na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 1,13%. Na Índia, o Nifty 50 subiu 0,92%, e o Sensex ficou estável. Os mercados da China e de Hong Kong permaneceram fechados por feriado.

Na Europa, os índices estendiam ganhos. Por volta das 7h30, no horário de Brasília, o índice Stoxx 600 subia 0,76%, o DAX de Frankfurt avançava 1,14% e o CAC 40, de Paris, ganhava 1,17%. O FTSE 100, de Londres, oscilava perto da estabilidade, com leve alta de 0,04%. O setor de tecnologia liderava os ganhos no continente, acompanhado por ações de montadoras, como a Stellantis.

Nos Estados Unidos, os futuros operavam mistos. O contrato do Nasdaq 100 avançava 0,36% e o do S&P 500 subia 0,16%, enquanto o do Dow Jones recuava 0,07%.

O ouro opera próximo das máximas históricas. Às 5h04 (horário de Brasília), o spot era negociado a US$ 3.867,97 a onça, enquanto o contrato de dezembro recuava 0,1%, a US$ 3.892,15.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)AçõesÁsiaEuropabolsas-de-valoresImposto de Renda 2025

Mais de Invest

Por que o McDonald’s mira expansão no Texas para reconquistar liderança global

Um novo dono para a Braskem (BRKM5): entenda a disputa pelo controle da companhia

A China parou de comprar minério da BHP: saiba como isso afeta a Vale

Parceria com OpenAI faz ações de Samsung e gigante sul-coreana registrarem altas históricas

Mais na Exame

Brasil

Polícia investiga morte de dois amigos após consumo de uísque adulterado com metanol em Pernambuco

Mundo

Desabamento em escola na Indonésia deixa 59 desaparecidos e eleva número de mortos

Um conteúdo Bússola

Plataforma aposta em solução ‘AI First’ para democratizar acesso ao retail media

Casual

O esporte que inaugura três novas quadras por dia — e não é o beach tênis