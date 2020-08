Alemanha vai obrigar donos a passear com cachorros duas vezes por dia

Em breve, os donos de cães da Alemanha serão obrigados por lei a passear com seus animais de estimação duas vezes por dia. A ministra da Agricultura, Julia Klöckner, disse que está introduzindo uma nova lei no país — após uma pesquisa mostrar que muitos dos 9,4 milhões de cães da Alemanha não estão fazendo os exercícios físicos que necessitam.

De acordo com os novos regulamentos do Hundeverordnung, ou Lei dos Cães, os proprietários não vão se safar de uma corrida rápida ao redor do quarteirão, devendo levar seus cães para passear por pelo menos 1 hora em cada saída.

Klöckner afirmou que as regras foram baseadas em novas descobertas científicas que mostram que os cães precisam de uma “quantidade suficiente de atividade e contato com estímulos ambientais”, incluindo outros animais, a natureza e as pessoas. Amarrar cães por uma coleira ou corrente por um longo período também está proibido.

Os cães não poderão ser deixados sozinhos em casa o dia todo, e uma pessoa será solicitada a cuidar deles “várias vezes ao dia”. “Os cães não são brinquedos fofinhos. Eles também têm suas próprias necessidades, que precisam ser levadas em consideração”, disse Klöckner.

A notícia da lei, que deve ser apresentada no próximo ano e amplamente divulgada pela primeira vez nesta semana, gerou um debate na Alemanha. A questão principal é como será possível verificar os 19% de lares alemães que possuem cães, que, como animais de estimação, perdem em popularidade apenas para os gatos. Uma porta-voz do Ministério da Agricultura afirmou que as autoridades de cada um dos 16 estados da Alemanha serão responsáveis ​​pela aplicação da lei.