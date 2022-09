Agência reguladora europeia autoriza vacinas da Pfizer e Moderna contra ômicron

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) na Europa aprovou nesta quinta-feira (01) as vacinas contra o covid-19 adaptadas para a variante ômicron da Pfizer/BioNTech e Moderna, com alvo em campanhas de reforço para prevenir uma nova onda.

Em um comunicado, a EMA, com sede em Amsterdã, informou que as vacinas "destinam-se à subvariante ômicron BA.1, além da cepa original" do coronavírus, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan em 2019.

As doses estão destinadas a pessoas maiores de 12 anos que tenham recebido ao menos um esquema de vacinação primário contra a covid-19.

Essas vacinas são versões adaptadas da Comirnaty da Pfizer/BioNTech e Spikevax da Moderna.

No entanto, não estão destinadas às cepas BA.4 e BA.5 da variante ômicron, que dominaram o mundo nos últimos meses.

A EMA declarou recentemente que espera a aprovação dessas vacinas destinadas a essas subvariantes "já no outono".

