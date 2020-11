5 séries e filmes para entender as eleições nos Estados Unidos

Entender as eleições nos Estados Unidos não é uma tarefa simples. Existe o peculiar sistema de colégio eleitoral, a votação com regras definidas pelos estados, as regiões que podem virar repentinamente e o fato de, mais de uma vez, o candidato que levou a maioria das votos ter perdido a eleição.

Para ajudar, separamos uma lista de filmes e seriados, disponíveis nas plataformas de streaming que podem ajudar a entender um pouco melhor o pleito desta terça-feira, 3.

Explicando: O Poder do Voto

Esta série documental está disponível na Netflix e é uma parceria da empresa com o portal de notícias Vox. A série fala sobre como o direito ao voto está na base da democracia americana, mas questiona se todos os votos têm o mesmo peso, os problemas do sistema e se é possível corrigir suas falhas.

Boys State

O documentário conta a história do acampamento educacional chamado Boys State, que reúne mais de mil adolescentes de 17 anos. Durante uma semana, os jovens formam um governo representativo completo, com plataformas partidárias e campanhas. A ideia é apresentar para eles, de forma educativa, como o sistema americano de governo funciona.

Os garotos chegam com ideias pré-concebidas de política, mas diante de discussão e debates precisam manter e defender suas opiniões e aprender os desafios de cultivar consenso. A experiência aponta para um microcosmo de como a política norte-americana se desenrola, desde o sistema de governo até as discussões iniciais em primárias e caucus. O documentário está disponível na Apple TV+.

Até o Fim: A Luta Pela Democracia

Este documentário toca também na importância do voto para os americanos e analisa a supressão desse direito no país. O filme conta com a experiência de Stacy Abrams, que foi candidata ao governo no estado da Georgia, e é uma ativista pelo direito ao voto e discute, junto de outros convidados, as razões históricas da supressão de voto e as políticas que minam a capacidade de voto de diversas populações no país.

O filme, além de ser uma defesa do direito ao voto, também chama atenção para as decisões tomadas em cortes e por oficiais eleitos que afetam o direitor de votar nos EUA. O documentário está no Amazon Prime Video.

Virando a Mesa do Poder

Disponível na Netflix, o documentário conta a história de 4 candidatas das eleições de meio de mandato em 2018 e como fizeram campanhas históricas para o Congresso, tentando derrotar nas urnas políticos com orçamentos milionários.

537 votos

O documentário, que está no catálogo da HBO GO, conta a história da eleição de 2000, quando o então governador do Texas, George W. Bush, venceu o vice-presidente Al Gore em uma corrida eleitoral apertada e ganhou o estado da Flórida por uma margem pequena, de 537 votos.

Naquela ocasião, Bush também não levou no voto popular, a exemplo do que aconteceu com Donald Trump em 2016. O filme apresenta os problemas envolvendo tecnologia de voto nos EUA e também a divisão do colégio eleitoral por estado, o que permite que alguns deles, como a Flórida, tenham um peso importante na decisão de quem será ou não o próximo presidente.