11 de setembro de 2001: relembre os atentados mais mortais da história

Em 11 de setembro de 2001, em menos de duas horas, as torres do World Trade Center foram reduzidas a uma montanha de poeira e aço incandescente, o Pentágono foi destruído e quase 3.000 pessoas perderam a vida.

Os atentados foram executados por 19 terroristas do grupo Al Qaeda, que desviaram quatro aviões comerciais para jogá-los contra símbolos econômicos, militares e políticos dos Estados Unidos.

Duas aeronaves colidiram com as torres gêmeas em Nova York e uma terceira com o Pentágono, sede do Departamento de Defesa, perto da capital Washington DC.

Um quarto avião possivelmente visava o Capitólio, sede do Congresso, ou a Casa Branca, mas após a intervenção de seus passageiros caiu em uma área rural de Shanksville, na Pensilvânia.

Essa foi a sequência de fatos daquele dia:

08h46 - O primeiro avião

O voo 11 da American Airlines, um Boeing 767 que viajava de Boston para Los Angeles com 92 pessoas a bordo - incluindo cinco jihadistas - se choca a 790 km/h contra a torre norte do World Trade Center (WTC), abrindo um enorme buraco nos andares superiores do edifício, que ficam em chamas. Uma espessa coluna de fumaça sobe dos andares superiores do arranha-céu.

09h03 - Ataque contra a segunda torre

O voo 175 da United Airlines, também um Boeing 767 que decolou de Boston com destino a Los Angeles, com 65 pessoas a bordo - entre eles cinco jihadistas -, colide contra os andares superiores da torre sul a 950 km/h e gera uma enorme explosão.

09h05 - Bush é informado

O então presidente George W. Bush começa a ler uma história para crianças em uma escola do ensino fundamental em Sarasota, Flórida, quando seu chefe de gabinete sussurra em seu ouvido: "Um segundo avião atingiu a outra torre. Os Estados Unidos estão sob ataque."

09h25 - O espaço aéreo é fechado

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) proíbe a decolagem de qualquer aeronave em território nacional.

09h30 - O presidente fala

Na escola da Flórida, Bush anuncia que deve retornar a Washington imediatamente por causa de "um aparente ataque terrorista".

As torres gêmeas do World Trade Center em chamas depois da colisão de um avião sequestrado por terroristas, em 11 de setembro de 2001, em Nova York. As torres gêmeas do World Trade Center em chamas depois da colisão de um avião sequestrado por terroristas, em 11 de setembro de 2001, em Nova York.

09h37 - Ataque ao Pentágono

O voo 77 da American Airlines, com 64 passageiros, que havia saído do aeroporto Washington-Dulles, na Virgínia, em direção a São Francisco, se choca contra a fachada oeste do Pentágono após ser sequestrado por cinco jihadistas.

09h42 - Pouso de aeronaves

A FAA ordena que todos os voos comerciais que sobrevoam os Estados Unidos pousem o mais rápido possível.

09h59 - A torre sul desaba

A torre sul do WTC desmorona em 10 segundos, em meio a uma chuva de fogo, aço e poeira. O impacto foi tão grande que os vestígios de DNA de centenas de vítimas jamais foram encontrados.

10h03 - Cai um avião na Pensilvânia

O voo 93 da United Airlines, que viajava de Newark a São Francisco, cai em Shanksville, Pensilvânia, com 44 pessoas a bordo, incluindo quatro jihadistas. Alguns passageiros, informados por celular do que estava acontecendo em Nova York, lutaram contra os terroristas e os impediram de colidir o avião com o Congresso, o Pentágono ou a Casa Branca, em Washington.

Bombeiros procuram sobreviventes nos escombros das torres gêmeas do WTC, em 11 de setembro de 2001, em Nova York. Bombeiros procuram sobreviventes nos escombros das torres gêmeas do WTC, em 11 de setembro de 2001, em Nova York.

10h28 - A torre norte desaba

A torre norte do WTC colapsa 102 minutos após ser atacada. Uma imensa nuvem de poeira cobre todo o sul de Manhattan.

13h04 - O presidente é evacuado

George W. Bush, evacuado para a base aérea de Barksdale, na Louisiana, coloca as forças armadas em "estado de alerta máximo" e promete "perseguir e punir os covardes responsáveis" pelos atentados. O presidente é então transportado para a base aérea de Offutt, em Nebraska, antes de retornar à Casa Branca às 19h.

20h30 - Discurso presidencial

Bush se dirige aos americanos do Salão Oval da Casa Branca e denuncia "atos terroristas desprezíveis e perversos". Ele promete encontrar os responsáveis e garante que Washington "não fará distinção entre os terroristas que cometeram esses atos e aqueles que os abrigam".