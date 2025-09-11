Governo Trump revogará vistos de quem 'glorificar' o assassinato de Charlie Kirk

O Departamento de Estado dos Estados Unidos advertiu nesta quinta-feira, 11, que poderá revogar os vistos de estrangeiros residentes no país que "glorifiquem" o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, um aliado próximo do presidente Donald Trump.

"Diante do horrível assassinato de ontem de uma figura política proeminente, quero ressaltar que os estrangeiros que glorificam a violência e o ódio não são bem-vindos em nosso país", escreveu o subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, na rede social X.

Landau, que se autodenomina "o tira-vistos", expressou sua indignação após observar nas redes sociais "alguns elogiando, justificando ou minimizando o acontecimento" e, por isso, instruiu os funcionários consulares a "tomar as medidas pertinentes".

Além disso, pediu a seus seguidores no X para informá-lo sobre qualquer comentário desse tipo feito por cidadãos estrangeiros, a fim de que o Departamento de Estado possa "proteger o povo americano".

Kirk, de 31 anos, foi assassinado na quarta-feira com um tiro no pescoço enquanto participava de um evento na Universidade de Utah Valley. As autoridades continuam procurando o autor do crime, que teria disparado do telhado de um prédio do campus para depois escapar.

O comentarista conservador, pai de dois filhos e amplamente conhecido por ter fundado a organização Turning Point, era um aliado próximo de Trump, que hoje anunciou que lhe concederá a título póstumo a Medalha Presidencial da Liberdade.