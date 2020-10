No radar: Santander supera projeções, 2ª onda e o que mais move o mercado

As bolsas europeias voltam a ficar no vermelho nesta terça-feira, 27, depois de uma segunda-feira com fortes perdas. O índice DAX, em Frankfurt, recuava 0,43% perto das 8h, enquanto o CAC 40, em Paris, tinha perda de 1,07%. Os índices futuros dos Estados Unidos apontam para alguma recuperação, com alta na casa de 0,3% tanto para o índice Dow Jones como para o S&P 500.

No Brasil, a bolsa se descolou das quedas nos Estados Unidos e encerrou com leve queda de 0,2%. O Ibovespa futuro recuava 0,28% às 8h, mas analistas avaliam que isso pode ser revertido com a divulgação de resultados trimestrais acima das estimativas, caso do Santander Brasil, da Petz e de outras empresas que divulgam seus números nesta terça.

Na véspera, o Dow Jones encerrou em queda de 2,3%, o seu pior pregão desde setembro, com investidores repercutindo a segunda onda de coronavírus e a possibilidade de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos sair somente após as eleições presidenciais marcadas para daqui a uma semana, no dia 4. O próprio assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, chegou a admitir em entrevista à CNBC que o ritmo das negociações ficou mais lento.

Com os investidores descrentes de que republicanos e democratas cheguem a um acordo antes das eleições, o mercado segue ponderando os efeitos da segunda onda de coronavírus nas maiores economias do mundo. Nos Estados Unidos, foram registrados 74.323 casos na segunda-feira, o que representou um aumento de 40% na comparação com a média diária de duas semanas atrás.

É nesse cenário internacional incerto que os grandes bancos iniciam a divulgação dos balanços do terceiro trimestre, sobre os quais se gerou grande expectativa — positiva — no mercado. Puxando a fila, o Santander Brasil apresentou o seu resultado ainda nesta manhã, antes da abertura do pregão. O lucro líquido chegou a 3,9 bilhões de reais no período, com crescimento de de 5,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O resultado superou em 47% as estimativas compiladas pela Refinitiv.

Na expectativa de que o banco apresentasse melhorias em relação aos resultados anteriores, as units do Santander (SANB11) fecharam o último pregão na ponta do Ibovespa, em alta de 3,74%. O balanço do Santander deve influenciar não só o preço de suas ações neste pregão, mas também dar pistas sobre o que esperar para os resultados de Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.

As ações da Unidas (LCAM3) também devem refletir, no pregão de hoje, o desempenho do terceiro trimestre apresentado na noite de segunda-feira, 26. No período, a companhia teve lucro líquido recorde de 124,2 milhões de reais – 44,4% acima do registrado no terceiro trimestre de 2019. A receita líquida consolidada cresceu 39,6% na comparação anual para 1,76 bilhão de reais. Os números também superaram as expectativas de mercado, que esperava por um lucro líquido de 49 milhões de reais e receita líquida de 1,401 bilhão de reais.

Além da Unidas, a Petz (PETZ3) foi outra empresa a divulgar o resultado na noite de segunda-feira. No terceiro trimestre, a rede de pet shops aumentou seu lucro líquido em 49,6% na comparação anual para 186,2 milhões de reais, enquanto sua receita bruta cresceu 51% para 450,2 milhões de reais. O destaque positivo do balanço ficou com a receita bruta digital, que teve expansão de 392,9% no período e representou cerca de um quarto da receita bruta total (114,8 milhões de reais).

Balanços à vista

Após o encerramento do pregão, irão divulgar o resultado trimestral a Raia Drogasil (RADL3), Localiza (RENT3), Smiles (SMLS), Telefônica (VIVT4) e Cielo (CIEL3).

Pedidos de bens duráveis

Em dia de agenda econômica sem grandes divulgações, as atenções devem se voltar para os dados americanos de pedidos de bens duráveis referentes ao mês de setembro. Pelas estimativas do mercado, os pedidos devem chegar ao quinto mês consecutivo de recuperação, mas em ritmo mais lento, com apenas 0,4% de alta mensal comparado ao crescimento de 1,2% registrado em agosto.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa fechou em queda de 0,24%, em 101.016,96 pontos. Já o dólar caiu 0,27% e encerrou sendo vendido a 5,612 reais.

EXAME Flash

