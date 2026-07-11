Iene no pior nível em 40 anos preocupa os Estados Unidos; entenda

O iene japonês chegou a negociar próximo de 162 unidades por dólar ao longo da semana, no menor nível desde 1986. A moeda já havia atingido uma mínima de 40 anos no fim de junho, e a nova rodada de desvalorização reacendeu um alerta em Wall Street, de acordo com informações do Business Insider.

O temor do mercado é que investidores tenham de desfazer, de uma hora para outra, operações feitas com empréstimos baratos em ienes. Como muitos usam a moeda japonesa para financiar investimentos em ativos americanos, uma alta do iene ou dos juros no Japão poderia provocar uma onda de vendas.

O "carry trade do iene consiste, justamente, em tomar empréstimos na moeda japonesa, que historicamente opera com juros baixos, e converter os recursos para dólares para investir em ativos de maior retorno, como ações e títulos públicos nos Estados Unidos.

A estratégia se tornou uma importante fonte de fluxo de capital para o país americano, ajudando a sustentar a liquidez e os preços de ativos no mercado por lá.

Japão pode intervir para sustentar o iene

Um dos principais riscos acompanhados pelo mercado é uma possível intervenção do governo japonês para fortalecer o iene. Isso porque o nível de 160 ienes por dólar é visto como um ponto de alerta.

Quando a moeda se aproxima desse patamar, aumenta a expectativa de que o Banco do Japão (BoJ) possa agir para conter a desvalorização e comprar ienes no mercado, de acordo com o Morgan Stanley.

Analistas do banco destacam que, "historicamente, esses episódios costumam ser seguidos por uma valorização do iene", e que uma recuperação da moeda japonesa poderia reduzir os ganhos de investidores que pegaram empréstimos em ienes para aplicar em ativos em dólar.

Juros mais altos no Japão ameaçam estratégia

Outro risco para o carry trade é uma nova alta dos juros no Japão. A inflação vem avançando cada vez mais no país, aumentando a expectativa de que o BoJ siga aumentando as taxas e reduzindo a diferença de juros que hoje favorece essa estratégia.

Como a diferença entre juros baixos no Japão e taxas mais elevadas em outros países é a base do carry trade, uma alta nos juros japoneses pode pressionar investidores a vender ativos em dólar para cobrir o custo maior do financiamento, conforme fontes relataram ao BI.

Ex-integrante do BoJ, Tsutomu Watanabe disse acreditar que o pico dos juros no país deve superar as expectativas atuais do mercado. "Acredito que o pico das taxas de juros será mais alto do que a maioria das pessoas espera atualmente", pontuou à Bloomberg.

Ele vê que a taxa poderia, eventualmente, superar os 2%, ao passo que o JP Morgan também citou riscos de uma depreciação excessiva do iene e de uma alta expressiva dos juros japoneses como fatores que poderiam fortalecer a moeda.

Títulos japoneses pressionam mercado

Investidores acompanham, ainda, o comportamento dos títulos públicos japoneses. Os rendimentos dos papéis de dez anos do governo do Japão subiram 150 pontos-base no último ano, sinalizando maior preocupação com a situação fiscal do país.

O estrategista do banco francês SocGen, Albert Edwards, conhecido por posições mais pessimistas sobre os mercados, avaliou, em fala repercutida pela imprensa internacional, que o cenário atual é diferente de alertas anteriores sobre a dívida japonesa.

"Os investidores tornaram-se imunes aos alertas de que a enorme dívida do governo japonês poderia, algum dia, desencadear uma crise, principalmente porque os pessimistas têm se mostrado consistentemente equivocados. No entanto, este cenário me parece um pouco diferente", detalhou.

Reversão pode atingir ações de IA

Edwards, do SocGen, classificou o momento atual como o início de uma "crise cambial em câmera lenta" e alertou que uma nova reversão do carry trade poderia atingir também ações ligadas à inteligência artificial (IA) nos EUA.

"Você realmente acha que o mercado de ações dos EUA, por exemplo, consegue sustentar um múltiplo Preço/Lucro projetado superior a 20 vezes se os títulos do governo japonês (JGBs) de dez anos continuarem sua trajetória de alta e convergirem para níveis acima de 4% observados nos EUA? Eu não acho", disse.

Na mesma linha, o analista sênior de mercado da Trade Nation, David Morrison, destacou que uma reversão descontrolada da estratégia, ou um "desmonte desordenado do carry trade", poderia causar "danos generalizados" nos mercados globais.