Ibovespa sobe na contramão do exterior; dólar avança com 2ª onda de covid

A bolsa brasileira sobe nesta segunda-feira, 26, apesar do tom negativo no exterior, com a alta do número de casos nos Estados Unidos e na Europa, onde países como Itália e Espanha retomaram medidas de isolamento para conter a segunda onda de contaminação. No mercado local, balanços corporativos e otimismo sobre a temporada de balanços contribuem para a alta do Ibovespa, que avançava 0,36% para 101.622,32 pontos, às 10h56. O dólar, por outo lado, segue o pessimismo internacional e sobe 0,14% contra o real, sendo negociado a 5,632 reais na venda.

Entre os principais componentes do Ibovespa, as ações dos grandes bancos sobem antes do resultado do Santander e ajudam a sustentar o índice no campo positivo. No entanto, as ações da Petrobras caem cerca de 1% com os temores sobre os impactos da segunda onda de coronavírus na demanda pela commodity. Também com peso relevante no índice, as ações da Vale recuam 0,4%, enquanto as da B3 sobem 1,26% e da Ambev 2,23%.

Além das preocupações sobre a doença, no mercado internacional, os investidores ainda seguem atentos às negociações sobre o pacote de estímulo americano. Segundo a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o presidente Donald Trump está avaliando a última proposta e pode dar uma resposta ainda hoje. No mercado, o sentimento é de que não haverá tempo hábil para o pacote ser aprovado antes das eleições americanas. No mercado americano, o S&P 500 recua 0,89% e o Nasdaq, 0,14%.

Na Europa, onde as bolsas também operam no vermelho, o destaque negativo fica para o índice da DAX da bolsa de Frankfurt, que cai mais de 2,5%, após dados do Instituto For Economics Research apontar que o clima e as expectativas de negociações estão abaixo do esperado na Alemanha. O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 1,13%.

Em meio ao cenário de pessimismo no mundo, o dólar se fortalece contra divisas desenvolvidas e emergentes. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana contra seus pares sobe 0,27%. No mercado de câmbio, o destaque negativo segue com a lira turca, que se desvaloriza quase 2%. Na semana passada, a decisão do governo de turca de manter a taxa de juros frustrou as expectativas do mercado, que aguardava a elevação da taxa de juros, que está a 10,25% ao ano.

Nesta semana, haverá decisão sobre a taxa de juros do Bank of Japan (BoJ), do Banco Central Europeu (BCE) e, aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) começa a reunião amanhã, 27, para a decisão de quarta-feira, 28. Ainda que tenha aumentado os temores sobre inflação, que vem superando as estimativas do mercado, os investidores seguem apostando na manutenção da taxa Selic a 2% ao ano.