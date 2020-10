Grupo Soma dispara 14% após acordar compra da NV, da blogueira Nati Vozza

Grupo Soma

Os papéis do Grupo Soma (SOMA3) chegaram a disparar 14,72% nesta segunda-feira, 26, após a empresa firmar um memorando de entendimento para a compra da NV, da blogueira Nati Vozza. De acordo com documento entregue nesta manhã à Comissão de Valores Mobiliários, o valor total da operação ainda está em fase de apuração. Mas o memorando prevê um múltiplo de sete vezes o Ebitda estimado em 30 milhões de reais, o que corresponderia a 210 milhões de reais. Após a operação, a blogueira Nati Vozza continuará atuando no desenvolvimento dos negócios da empresa, exercendo posição executiva. Às 11h30, o ativo subia 9,9%

Cielo

Dentro do Ibovespa, as ações da Cielo (CIEL3) sobem 5% e lideram as altas do índice, às vésperas do resultado do terceiro trimestre, que será divulgado após o fechamento de terça-feira, 27. O consenso de mercado é de que a companhia apresente 2,83 bilhões de reais em receita e e ebitda de de 454,2 milhões de reais. No ano, os papéis da companhia acumulam queda de 52%.

Eletrobras

Também entre as maiores altas da sessão, as ações da Eletrobras sobem 3,24% (ELET3) e 3,75% (ELET6). A alta ocorre após o colunista Lauro Jardim, de O Globo, afirmar em que o ministro Paulo Guedes tem dito que a privatização da companhia já está acertada com a Câmara e que falta apenas a se acertarem com o Senado. Mas de acordo com a Veja, a privatização da companhia deve ficar só para 2021.

Hypera

Os papéis da Hypera (HYPE3) sobem 1,75%, após a companha ter divulgado o balanço do terceiro trimestre após o pregão de sexta-feira, 23. No período, a Hypera registrou lucro líquido de 345,6 milhões de reais, 29,4% acima do terceiro trimestre de 2019. O resultado também ficou acima das projeções do mercado, que esperava que o lucro ficasse abaixo dos 300 milhões de reais.

Já a receita cresceu 7,9% na comparação anual para 1,088 bilhão de reais. Segundo a empresa, essa foi a maior receita da empresa para um trimestre desde que passou a concentrar suas operações exclusivamente no mercado farmacêutico. O resultado foi impulsionado pelo crescimento do sell-out de produtos da categoria genéricos e similares.

Klabin

Também refletindo o resultado trimestral, divulgado nesta manhã, as ações da Klabin (KLBN11) avançam 1,3%. A empresa de papel e celulose teve prejuízo líquido de 191 milhões de reais ante o lucro líquido de 191 milhões de reais no mesmo período do ano passado. A expectativa do mercado era de lucro de 45,2 milhões de reais. A receita líquida, por outro lado, ficou em 3,109 bilhões de reais, superando em 2,5% o consenso de mercado e em 25% a registrada no mesmo período do ano passado. “Apesar do avanço no lado operacional, a alta de quase 25% nas despesas com vendas, gerais e administrativas, pressionou o balanço”, avaliam analistas da Exame Research.

Petrobras

No campo negativo, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) recuam cerca de 1%, acompanhando a desvalorização do petróleo. No mercado internacional, o petróleo WTI e brent caem mais de 2%, com os temores sobre o efeito da segunda onda de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos. A possibilidade de o candidato democrata Joe Biden vencer as eleições americanas também pressionam o preço da commodity, tendo em vista seu maior apoio ao uso de energia renovável.

Gol, Azul e CVC

Na ponta negativa do Ibovespa, as ações da Azul (AZUL4) e da GOL (GOLL3) caem cerca de 3%, com temores de que o aumento do número de casos de coronavírus seja uma ameaça para a retomada de viagens aéreas. As ações da agência de turismo CVC (CVCB3) também cai 3%.