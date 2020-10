É mulher e quer trabalhar no mercado financeiro? Participe deste evento

Acontece nesta quinta-feira, das 9h às 19h, online, o Fin4she Young Women Summit, fórum cujo objetivo é atrair e incluir mais jovens mulheres no mercado financeiro.

Entre os assuntos tratados nos painéis estão o investimento de impacto (ESG), insights que podem mudar a carreira, certificações, fintechs, mulheres em conselhos de administração e conteúdo sobre finanças pessoais.

Fazem parte da grade de panelistas nomes como Ana Leoni, superintendente de educação financeira da Anbima; Louise Barsi, criadora da AGF e membro do conselho de diretores da Eternit; Denise Pavarina, ex-presidente da Anbima; Alessandra Gibin Libman, sócia do BTG Pactual e Fernanda Camargo, sócia-fundadora da Wright Capital.

A ideia é democratizar conhecimento, experiências e desafios relacionados ao cenário de equidade no mercado de trabalho, bem como trazer mais representatividade e criar um fórum de discussão dos principais temas e tendências, além de aproximar jovens universitárias e em início de carreira das empresas e do mercado.

Portanto, o evento se destina a pessoas que estejam buscando conhecimento e práticas relacionadas à diversidade e inclusão de mulheres no mercado financeiro; interessadas em se conectar com lideranças do mercado, escutar sobre suas trajetórias, desafios e conquistas; profissionais do mercado financeiro e jovens universitárias ou em início de carreira.

Junto com o evento haverá o lançamento do Banco de Currículos Fin4she, que visa acelerar o caminho para a diversidade e inclusão de mulheres nas empresas.

Para participar do evento ao vivo, basta se inscrever online. Já são mais de 1.200 mulheres cadastradas no evento e banco de currículos.