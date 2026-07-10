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Cinco estratégias que estão transformando a contratação de talentos nas empresas

Processos estruturados, tecnologia como apoio e onboarding bem-feito estão entre as práticas que reduzem erros e turnover

(./Thinkstock)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 10 de julho de 2026 às 16h41.

Encontrar profissionais qualificados continua sendo um dos maiores desafios das empresas. Diante das mudanças nas expectativas dos profissionais e da pressão por resultados, organizações vêm revisando seus processos seletivos para reduzir erros, diminuir o turnover e melhorar a experiência dos candidatos.

Essas cinco práticas devem orientar as contratações em 2026. As recomendações reforçam uma tendência em consolidação: o recrutamento deixou de ser tarefa operacional e passou a ocupar papel estratégico para o negócio.

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1. Estruture o processo antes de abrir a vaga

A primeira recomendação é definir claramente quais competências técnicas e comportamentais serão avaliadas durante a seleção. Para os especialistas, processos pouco estruturados aumentam a subjetividade das decisões e elevam o risco de contratar profissionais desalinhados às necessidades da empresa.

Mapear responsabilidades, critérios de avaliação e perfil esperado antes do início da seleção torna o processo mais consistente e facilita a comparação entre candidatos.

2. Use a tecnologia como apoio, não como substituta

Ferramentas digitais e inteligência artificial passaram a integrar a rotina do recrutamento, principalmente nas etapas de triagem de currículos e organização de candidatos. A tecnologia, porém, deve ampliar a eficiência do processo, não substituir a análise dos recrutadores.

Competências comportamentais, aderência à cultura organizacional e potencial de desenvolvimento continuam dependendo da avaliação humana.

3. Padronize as entrevistas

Outro ponto é a importância de entrevistas conduzidas com critérios padronizados. Ao utilizar perguntas semelhantes para todos os candidatos e avaliar competências previamente definidas, as empresas reduzem vieses e aumentam a qualidade da comparação entre perfis.

A prática também melhora a transparência do processo seletivo e torna as decisões mais consistentes.

4. Trate o onboarding como parte da contratação

A contratação não termina na assinatura do contrato. Acompanhar os primeiros dias do profissional é uma das estratégias mais importantes para garantir adaptação, engajamento e retenção.

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Um processo de integração estruturado reduz dúvidas, acelera a adaptação à cultura organizacional e aumenta as chances de sucesso da contratação.

5. Comunique-se com o candidato até o fim do processo

Manter os candidatos informados sobre as etapas do processo, prazos, expectativas da vaga e retorno das entrevistas também aparece entre as recomendações.

Uma comunicação consistente fortalece a experiência do candidato, contribui para a reputação da marca empregadora e reduz desistências ao longo da seleção.

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