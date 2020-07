A nova oferta pela Oi; microimposto digital em pauta? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (29) para começar o dia bem informado:

Quentes do dia

Estratégia de Vivo, TIM e Claro pode valorizar outros ativos da Oi

Oferta do trio de teles pode valorizar venda da Infra Co. por meio de contrato de infraestrutura

Para bancar desoneração, governo vai propor “microimposto” digital

Com alíquota de 0,2%, tributo pode arrecadar R$120 bilhões. Governo pretende viabilizar o Renda Brasil e aumentar a faixa de isenção do IR

O vírus que adia eleições: depois de Bolívia e Brasil, Hong Kong

Cada vez mais pressionada por Pequim, Hong Kong pode adiar eleições legislativas e oposição acusa uso político da pandemia do novo coronavírus

Profissionais liberais podem usar o Pronampe? Câmara vota projeto hoje

Proposta do senador Eduardo Girão quer liberar até 100.000 reais para capital de giro para manter de pé essas atividades, muitas de microempreendedores

Apple, Amazon, Google e Facebook depõem ao Congresso americano

O principal tema dos depoimentos é a suspeita de práticas anticoncorrenciais por parte das empresas do Vale do Silício

Fed lança luz sobre retomada americana em meio à pandemia de covid-19

Expectativa do mercado é de manutenção dos juros, mas Jerome Powell deve trazer pistas para os próximos meses

Como a fintech Zoop, da Movile, se prepara para crescer com o PIX

A Zoop permite que negócios de diversos setores criem suas próprias soluções financeiras; empresa cresceu 240% em junho de 2020

Política e mundo

Para isentar motos, como quer Bolsonaro, pedágio subiria a outros veículos

A ideia da isenção foi lançada por Bolsonaro neste fim de semana ao conversar com apoiadores. Entidade acredita que a mudança seria um “retrocesso”

Bolsonaro veta projeto que dava auxílio em dobro a chefe de família

Medida não foi aprovada por texto não indicar impacto orçamentário e financeiro para implementar a ampliação do benefício

Pais poderão decidir se filhos voltam ou não para a escola em São Paulo

Além disso, os pais terão que assinar um terno se responsabilizando a buscar os filhos caso eles apresentem sintomas de coronavírus

Trump defende cloroquina e reclama da popularidade do médico do governo

Trump disse que sentia que a hidroxicloroquina funcionava “nos estágios iniciais” da covid-19, apesar do remédio não ter eficácia comprovada

Enquanto você desligou…

Agora é o melhor momento para fazer negociações. Veja como ter sucesso

Quer negociar o home office com seu gestor? Para essa e outras negociações na quaretena, confira as dicas da especialista

Novela vira guerra: EQI pede rescisão à XP e briga pode parar na Justiça

Com origem em Santa Catarina, EQI tem mais de 45 mil clientes, com investimentos da ordem de R$ 10 bilhões de reais

Rússia acelera vacina contra covid e prevê 200 milhões de doses este ano

A vacina russa estaria em fase avançada de testes, assim como os projetos americanos da Pfizer e da Moderna

Vacina da Moderna testada em macacos tem resultado promissor

Vacina gerou uma “robusta” resposta imunológica ao frear a replicação da covid-19 nos pulmões e nariz de primatas

Netflix prepara seu golpe mais duro contra o setor de TV a cabo

Serviços mais tradicionais de TV por assinatura estão perdendo assinantes, enquanto o streaming cresce a cada ano

Johnnie Walker celebra 200 anos de vida com quatro novidades

Marca de uísque escocês vai lançar quatro edições especiais de blends, como garrafa produzida com barris de 28 anos de idade (no mínimo!)

Agenda

Nesta quarta-feira (29), no Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o banco central americano, vai definir a taxa básica de juros da economia de lá. Depois, haverá entrevista coletiva com Jerome Powell, presidente da instituição, que pode trazer pistas da retomada americana em meio à pandemia.

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing do país, em meio à discussão sobre corte de produção e do preço baixo do barril. Por fim, o Seevol, responsável por monitorar o petróleo no país, também faz o balanço de seus estoques.

O país também divulga as vendas pendentes de moradias, de junho, um indicador que reflete a mudança no número de contratos de venda de imóveis residenciais, assinados no mês de relatórios em comparação com o anterior.

E há, ainda, os dados das vendas e os estoques no varejo no mês de junho nos EUA.

Lives

9h – O estado da política: um ano e meio do governo Bolsonaro

A Bússola, parceria da EXAME e do Grupo FSB, recebe os analistas políticos Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas, da FSB Comunicação, e Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Pesquisa para debater sobre o governo Bolsonaro. Acompanhe aqui

12h – O Mundo Novo da Educação

Marcos Fisbhen, CEO da Descomplica, e Marina Cruz, head da pós-graduação da Descomplica conversam com André Portilho, head da Exame Academy. Assista aqui