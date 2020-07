Trump defende cloroquina e reclama da popularidade do médico do governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se queixou nesta terça-feira das altas taxas de aprovação do médico Anthony Fauci e brincou dizendo que “ninguém gosta de mim” enquanto luta para melhorar sua situação com os eleitores por conta de sua condução da pandemia do coronavírus.

“Só pode ser a minha personalidade”, disse Trump.

Fauci, que é especialista em doenças infecciosas e está na força-tarefa do coronavírus de Trump, é uma das pessoas consideradas mais confiáveis no governo e muitos norte-americanos escutam seus conselhos de maneira diligente sobre como se proteger de infecções.

Trump, por outro lado, atraiu críticas por conta de sua atuação na condução da pandemia, ameaçando suas chances de se reeleger no próximo dia 3 de novembro, quando enfrenta o democrata Joe Biden.

O assunto Fauci surgiu em uma entrevista coletiva onde Trump defendeu seu apoio à hidroxicloroquina como proteção contra o vírus. Trump disse que sentia que o medicamento funcionava “nos estágios iniciais” da doença.

A maior parte dos especialistas em saúde pública diz que o medicamento não deveria ser utilizado para tratar o coronavírus já que pode levar a problemas cardíacos, entre outros.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) revogou no mês passado a autorização de uso emergencial da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 após diversos estudos levantarem dúvidas sobre sua eficácia.