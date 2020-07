Guerra fria de 2020: Rússia diz ter criado vacina e desafia EUA

A Rússia pode ter criado uma vacina contra o novo coronavírus que está em fase avançada de testes..

A vacina teria vindo do Instituto Gameleya e autoridades de saúde russas informaram que o país almeja produzir 200 milhões de doses até o fim do ano.

Os pesquisadores teriam testado as vacinas neles mesmos para avaliar a efetividade do projeto para desenvolver uma resposta imune no organismo humano. A agência Reuters informa que os testes da fase três da vacina russa começarão em agosto.

Não está claro qual é o grau de proteção imunológica que a vacina do Instituto Gameleya seria capaz de criar. Para proteger a humanidade dos efeitos prejudiciais da infecção pelo vírus, ela precisa não apenas gerar uma leve resposta imune, mas produzi-la de tal forma que minimize ou neutralize os sintomas, como febre e dificuldade para respirar — que leva a internações e até à morte, em casos graves.

A vacina russa é baseada no adenovírus humano fundido com a espícula de proteína em formato de coroa que dá nome ao coronavírus. É por meio dessa espícula de proteína que o vírus se prende às células humanas e injeta seu material genético para se replicar até causar a apoptose, a morte celular, e, então, partir para a próxima vítima.

Os Estados Unidos contam com projetos em fase avançada de testes, como o da Moderna e o da Pfizer, que estão na fase 3, que envolve testes em humanos. Esses projetos já tiveram a segurança e a existência de resposta imune comprovadas.

O projeto da vacina russa não parece ter passado pelas mesmas etapas que os americanos, apesar de também estar em fase final de avaliação.

De acordo com a Bloomberg, o instituto russo não publicou os resultados do estudo de sua vacina, que envolveu cerca de 40 pessoas, e mesmo assim iniciou a próxima etapa de avalição do projeto.

O Reino Unido tambéme está na corrida pela vacina com um projeto da Universidade de Oxford junto com a farmacèutica AstraZeneca.

O desafio de desenvolver uma vacina contra a covid-19 em um ano ou menos é grande. Em média, uma vacina leva 10,7 anos para ser criada, testada, produzida e distribuída.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem quatro projetos de vacina contra o novo coronavírus em fase final de testes.