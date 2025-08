QuintoAndar estreia em consórcios, com cashback e opção de saque de saldo acumulado

O QuintoAndar anunciou sua entrada oficial no segmento de consórcios imobiliários. O novo produto começou a ser ofertado nesta quarta-feira, 4, e aposta em uma estratégia de flexibilidade com cashback, para ganhar terreno em um mercado já bastante disputado. Durante um mês, a empresa testou o modelo com funcionários, proprietários e inquilinos de imóveis anunciados pela plataforma. E a partir de agora, o público geral já pode se inscrever para fazer uma simulação com os consultores.

A contratação é 100% online e, segundo o comunicado da empresa, o valor das parcelas começa em R$ 683 para cartas de crédito de R$ 200 mil.

O consórcio surge como ponte entre as duas frentes em que o QuintoAndar atuava até então: o aluguel e o compra e venda. "Agora ajudamos esse cliente que começou sua jornada imobiliária com a gente, alugando um imóvel, a realizar o sonho da casa própria", afirma Marcelo Nelzow, diretor de novos negócios da empresa. Também é uma fonte adicional de receitas para o QuintoAndar: a empresa, que no momento tem planos ambiciosos de crescimento, fica com uma comissão sobre a taxa de administração do produto.

No consórcio do QuintoAndar, o cliente pode resgatar o saldo acumulado depois de cinco anos, se não for sorteado dentro desse período. "No mercado, costumam cobrar multa e ainda esperar por um sorteio de 'cancelados'. Aqui não tem nenhuma dessas coisas", diz Nelzow. Contudo, o resgate só é possível se o titular do consórcio utilizar o saldo na compra de um imóvel anunciado pelo QuintoAndar.

"O produto fica muito mais previsível. Evitamos aquela experiência ruim, na qual você já acumulou tanto dinheiro no consórcio, que poderia dar entrada em um financiamento, compondo com outras fontes de renda", diz o porta-voz.

Já o cashback é de 10% sobre o valor da carta do consórcio. O montante é liberado junto com o crédito para a compra do imóvel e é de uso livre, ou seja, pode ser utilizado para complementar o pagamento do empréstimo, em reformas ou em custos transacionais.

Para operar no negócio de consórcios, o QuintoAndar fechou parceria com um nome experiente do setor, a Bamaq, que atua há mais de três décadas no mercado.

"Até o final deste ano, a meta é atender mais de 1.500 clientes e ter originado R$ 500 milhões em cartas de consórcio", afirma Nelzow.

O QuintoAndar faz sua estreia em consórcios num momento em que os juros da economia parecem ter chegado a um pico, com a Selic chegando aos 15% ao ano e o mercado projetando cortes, que poderiam começar já no final de 2025. No entanto, a empresa acredita que a demanda por essa modalidade de financiamento vai continuar aquecida, mesmo com os juros caindo.

"Não estamos olhando para esse produto como oportunidade de mercado baseada em juros. Estamos muito focados em conseguir resolver a dor daquele cliente que não consegue comprar a casa própria", diz Nelzow. "A entrada média de um imóvel equivale a mais ou menos dois anos da renda média de uma família",explica.