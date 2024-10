Pets estão em 13% dos apartamentos brasileiros, mostra pesquisa

Cada vez mais, animais de estimação têm marcado presença nos lares brasileiros. Um levantamento da uCondo, startup especializada em plataforma para gestão condominial, revela que, em 2024, a cada 100 apartamentos, 13 têm um pet - seja um cachorro, gato ou um pássaro.

Outro levantamento realizado, pela empresa ano passado, mostrou que animais mais exóticos para o ambiente doméstico, como porcos, roedores, répteis e anfíbios (sim, os sapos já estão nos apartamentos também) fazem parte de 3,1% dos condomínios. Porém, cães e gatos ainda são os grandes favoritos, 69,4% dos pets são cachorros, e outros 27,5%, gatos.

No entanto, com tantos animais por perto, é natural que também haja atritos. Em 2023, a uCondo registrou mais de 1 mil reclamações relacionadas aos pets nos condomínios, envolvendo questões como barulho, sujeira e até circulação nas áreas comuns. “Esses desafios ainda não são capazes de diminuir o número de animais nos prédios, embora já tenham acontecido proibições em diversos condomínios. Por isso é tão importante criar regras referentes aos animais domésticos para que todos os moradores estejam ‘na mesma página’ para cumpri-las”, aponta o CEO da uCondo, Marcus Nobre.

A própria startup oferece uma ferramenta de cadastro completo dos animais no aplicativo do condomínio.

Em muitos prédios, os pets já contam com infraestrutura especial só para eles. É possível encontrar playgrounds, praças e até parques exclusivos para os bichinhos. “Esses espaços contribuem para a qualidade de vida dos animais, mas também ajudam a fortalecer a convivência entre os moradores, que têm a oportunidade de socializar enquanto seus pets brincam”, comenta Marcus Nobre.

Como evitar conflitos com animais nos condomínios

Para garantir a melhor convivência de animais de estimação em condomínios, é importante que os donos dos animais conheçam as regras do ambiente, bem como a Lei do Silêncio para evitar conflitos. É direito dos moradores utilizarem suas partes da edificação sem perturbar os outros. As infrações como barulho excessivo e perturbação de sossego, incluindo as causadas por animais, podem acarretar advertências e multas.

Alguns condomínios permitem pets, outros não. Aqueles que autorizam a convivência entre humanos e bichos de estimação precisam entender e seguir as diretrizes comuns, que podem incluir cadastro de animais, restrições de tamanho e raça, uso de coleira em áreas comuns, áreas específicas para animais, limpeza das fezes e controle de ruídos.