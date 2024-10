Febraban alerta sobre novo golpe em agências bancárias; veja como funciona

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta para um novo golpe que envolve uma falsa investigação em agências bancárias. Segundo a entidade, criminosos estão criando novas abordagens para golpes antigos, como o da falsa central telefônica.

A técnica utilizada é a engenharia social, que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele forneça informações confidenciais ou realize transações em favor das quadrilhas.

Desta vez, os golpistas estão ligando para clientes e afirmando que sua agência bancária e/ou gerente está sob investigação. Para aumentar a credibilidade do golpe, chegam a enviar um boletim de ocorrência falso.

A partir desse ponto, os criminosos informam que, para proteger o cliente, ele deve transferir seus recursos para contas indicadas por eles, enquanto dura a suposta investigação criminal.

“Esta abordagem é golpe. Os bancos, entidades ou autoridades policiais nunca pedem que clientes realizem transações bancárias. Se receber este tipo de contato, encerre-o imediatamente. Caso tenha dúvidas sobre sua agência, utilize os canais oficiais do banco para esclarecimentos”, alerta José Gomes, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

Como agem os golpistas?

José Gomes ainda destaca que os bancos podem entrar em contato com os clientes para confirmar transações suspeitas, mas **nunca solicitam dados pessoais**, senhas, atualizações de sistemas, chaves de segurança, pagamentos ou estornos de transações nesses contatos.

Além disso, a Febraban informa que os criminosos estão utilizando o nome da entidade para aplicar o golpe e esclarece que a Federação é uma associação civil sem fins lucrativos, reunindo instituições financeiras do país. No exercício de suas atividades, a entidade não tem relacionamento direto com clientes ou usuários do sistema bancário.

Medidas de proteção

Caso tenha sido vítima de uma tentativa de golpe, a Febraban recomenda **bloquear o aplicativo bancário**, a senha de acesso e registrar um boletim de ocorrência imediatamente.