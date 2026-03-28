O que influencia o preço do metro quadrado em uma cidade?

Veja como o indicador é calculado e o que influencia os preços dos imóveis (Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket/Getty Images)
Publicado em 28 de março de 2026 às 09h00.
O preço do metro quadrado é um dos principais indicadores imobiliários e deve ser observado por quem quer comprar ou vender um imóvel. Ele varia conforme a localização, movimentação do mercado, infraestrutura e condições macroeconômicas.
Dados de instituições como a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e estudos da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) mostram que o valor do metro quadrado pode oscilar significativamente entre bairros de uma mesma cidade, refletindo fatores estruturais de cada região.
O preço do metro quadrado corresponde ao valor total de um imóvel dividido por sua área privativa.
Por exemplo, em um apartamento de 80 m² que custa R$ 800 mil, o metro quadrado vale R$ 10 mil.
Esse indicador permite comparar imóveis de tamanhos diferentes em uma mesma região.
Plataformas e índices, como o Índice FipeZAP, utilizam anúncios imobiliários para estimar o preço médio por metro quadrado nas principais cidades brasileiras.
É importante destacar que o valor anunciado pode diferir do preço efetivo da venda. Ainda assim, o indicador serve como referência de mercado.
O fator mais relevante costuma ser a localização. Bairros com maior oferta de infraestrutura urbana e reputação consolidada tendem a registrar valores mais altos.Outros elementos que influenciam o preço incluem:
Além disso, a dinâmica entre oferta e demanda é determinante. Em momentos de alta procura e estoque reduzido, os valores tendem a subir.
A proximidade de transporte público, corredores viários e estações de metrô costuma elevar o valor do metro quadrado.
Relatórios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que regiões com maior densidade de serviços e infraestrutura urbana tendem a concentrar renda mais elevada, o que impacta diretamente o mercado imobiliário local.
Com essa conjuntura, algumas cidades registram preços elevados.
O Relatório de Pesquisa Imobiliária da América Latina, da Universidade Torcuato Di Tella, aponta que a cidade de São Paulo figura entre as que possuem maior preço médio do metro quadrado da região.
O levantamento foi divulgado em 2025.
As condições macroeconômicas influenciam diretamente o mercado. Quando os juros estão baixos, o crédito imobiliário fica mais acessível, ampliando a base de compradores e estimulando a alta de preços.
Atualmente, a taxa Selic, principal indicador de juros do país, está em 15%.
Programas habitacionais e regras de financiamento também impactam o mercado, especialmente no segmento de médio e baixo padrão.
Para avaliar se o preço está alinhado ao mercado, especialistas recomendam comparar o valor do metro quadrado com a média do bairro e de regiões semelhantes.É fundamental considerar:
Indicadores públicos e relatórios setoriais ajudam na análise.
Acompanhar índices e dados divulgados por entidades do setor permite observar tendências de valorização ou acomodação de preços.