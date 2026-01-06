Como é calculado o valor do IPTU? Entenda o valor venal do imóvel

Valor venal: essencial para determinar o preço de mercado dos imóveis de uma cidade (Montagem EXAME com elemento do Canva/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10h02.
O valor venal de um imóvel é uma estimativa de preço utilizada pelo poder público para calcular impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Ele é definido pelas prefeituras e considera fatores como localização, tamanho e finalidade do imóvel.
Quando se fala em valor venal de referência, deve-se entender que este é uma variação do valor venal utilizada em algumas cidades para calcular o ITBI. Ele costuma ser mais próximo do valor de mercado, ao refletir tendências econômicas e o comportamento do setor imobiliário.
Este valor é essencial para determinar o preço de mercado dos imóveis de uma cidade. Corretores utilizam essa informação para definir o valor mínimo de venda, assegurando um bom negócio para o proprietário. Além disso, o valor venal é crucial em diversas questões legais, como:
É importante lembrar como este valor que é a base de cálculo do IPTU, qualquer alteração nos critérios estabelecidos pela prefeitura pode impactar tanto o valor venal quanto o imposto devido.
Para fazer os cálculos, é preciso seguir a fórmula estabelecida por cada prefeitura. Geralmente, essa fórmula inclui fatores como:
Base de cálculo do valor venal
Cada cidade tem sua própria forma de calcular o valor venal, mas, em geral, a fórmula segue um padrão semelhante a:
V = A x VR x I x P x TR, sendo:
O valor venal pode ser consultado no site da prefeitura da cidade onde o imóvel está localizado. Ele também aparece no carnê do IPTU e pode ser solicitado presencialmente nos postos de atendimento da prefeitura.
Para saber onde encontrá-lo, consulte o número de inscrição da propriedade (encontrado no carnê) e a data de inscrição do imóvel.
O valor venal é uma estimativa fiscal utilizada para fins tributários, enquanto o valor de mercado é o preço real que um imóvel pode atingir em uma negociação. O valor de mercado leva em consideração fatores como oferta e demanda, condição do imóvel e negociação entre comprador e vendedor.
A dica para quem vai vender o imóvel é pesquisar individualmente os valores venais pela região na hora de estipular o preço de uma propriedade. Já quem está buscando comprar um bem, também deve conhecer o valor venal para evitar possíveis prejuízos após a assinatura do contrato.
Embora o valor venal seja determinado pelo poder público, ele pode ser ajustado de acordo com a valorização ou desvalorização de determinadas regiões. O crescimento urbano, investimentos em infraestrutura e a demanda imobiliária impactam diretamente esses valores.
Entender o valor venal de um imóvel é essencial para calcular impostos, planejar uma compra ou venda e evitar cobranças indevidas. Além disso, conhecer essa informação ajuda a tomar decisões financeiras mais conscientes no mercado imobiliário.