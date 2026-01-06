Mercado Imobiliário

Como é calculado o valor do IPTU? Entenda o valor venal do imóvel

Saiba o que é o valor venal de um imóvel, como ele é calculado e sua relação com impostos como IPTU e ITBI

Valor venal: essencial para determinar o preço de mercado dos imóveis de uma cidade (Montagem EXAME com elemento do Canva/Reprodução)

Diandra Guedes
Colaboradora

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10h02.

O valor venal de um imóvel é uma estimativa de preço utilizada pelo poder público para calcular impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Ele é definido pelas prefeituras e considera fatores como localização, tamanho e finalidade do imóvel.

Quando se fala em valor venal de referência, deve-se entender que este é uma variação do valor venal utilizada em algumas cidades para calcular o ITBI. Ele costuma ser mais próximo do valor de mercado, ao refletir tendências econômicas e o comportamento do setor imobiliário.

Por que o valor venal é importante?

Este valor é essencial para determinar o preço de mercado dos imóveis de uma cidade. Corretores utilizam essa informação para definir o valor mínimo de venda, assegurando um bom negócio para o proprietário. Além disso, o valor venal é crucial em diversas questões legais, como:

  • Pagamento de impostos (IPTU, taxas de lixo e conservação urbana);
  • Processos de inventário e partilha de bens;
  • Disputas judiciais em financiamentos;
  • Transferência de titularidade (cálculo de ITBI e ITCMD em transações onerosas e não onerosas);
  • Partilha de bens em divórcios ou falecimentos;
  • Levantamento de bens para divisão ou transferência de herança.

É importante lembrar como este valor que é a base de cálculo do IPTU, qualquer alteração nos critérios estabelecidos pela prefeitura pode impactar tanto o valor venal quanto o imposto devido.

Como calcular este valor?

Para fazer os cálculos, é preciso seguir a fórmula estabelecida por cada prefeitura. Geralmente, essa fórmula inclui fatores como:

  • Área do terreno ou da edificação (m²);
  • Valor do metro quadrado na região;
  • Obsolescência;
  • Idade da propriedade;
  • Tipo de terreno;
  • Profundidade do terreno;
  • Condomínio;
  • Logradouro;
  • Função da edificação (Comercial, residencial, etc);
  • Reformas ou modificações na construção.

Base de cálculo do valor venal
Cada cidade tem sua própria forma de calcular o valor venal, mas, em geral, a fórmula segue um padrão semelhante a:

V = A x VR x I x P x TR, sendo:

  • V = valor venal do imóvel;
  • A = área do terreno ou edificação;
  • VR = valor unitário padrão residencial, com base na Planta Genérica de Valores do Município (PGV);
  • I = idade do imóvel (contada a partir da concessão do “Habite-se”, da reconstrução ou da ocupação do imóvel — quando não houver “Habite-se”);
  • P = posição do imóvel no logradouro;
  • TR = tipologia residencial ou característica construtivas (modificações, acréscimos, reformas etc.).

Como consultar o valor venal?

O valor venal pode ser consultado no site da prefeitura da cidade onde o imóvel está localizado. Ele também aparece no carnê do IPTU e pode ser solicitado presencialmente nos postos de atendimento da prefeitura.

Para saber onde encontrá-lo, consulte o número de inscrição da propriedade (encontrado no carnê) e a data de inscrição do imóvel.

Qual a diferença entre o valor venal e o valor de mercado?

O valor venal é uma estimativa fiscal utilizada para fins tributários, enquanto o valor de mercado é o preço real que um imóvel pode atingir em uma negociação. O valor de mercado leva em consideração fatores como oferta e demanda, condição do imóvel e negociação entre comprador e vendedor.

A dica para quem vai vender o imóvel é pesquisar individualmente os valores venais pela região na hora de estipular o preço de uma propriedade. Já quem está buscando comprar um bem, também deve conhecer o valor venal para evitar possíveis prejuízos após a assinatura do contrato.

Como o mercado influencia na variação do valor venal?

Embora o valor venal seja determinado pelo poder público, ele pode ser ajustado de acordo com a valorização ou desvalorização de determinadas regiões. O crescimento urbano, investimentos em infraestrutura e a demanda imobiliária impactam diretamente esses valores.

Por que você deve saber disso?

Entender o valor venal de um imóvel é essencial para calcular impostos, planejar uma compra ou venda e evitar cobranças indevidas. Além disso, conhecer essa informação ajuda a tomar decisões financeiras mais conscientes no mercado imobiliário.

