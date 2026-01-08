Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

IPVA no cartão de crédito? Imposto pode ser parcelado em 12 vezes; entenda

Desconto no pagamento em cota única pode ser vantajoso, mas parcelamento em 12 vezes no cartão também é opção

Jeep Renegade Longitude (Jeep/Divulgação)

Jeep Renegade Longitude (Jeep/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10h55.

O início do ano costuma vir acompanhado de boletos pesados — entre eles, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Para quem ignora o prazo, as consequências vão de multa ao impedimento de licenciamento do carro.

O valor do imposto pode ser pago à vista, com desconto, ou parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Essa segunda opção é viabilizada por empresas credenciadas pelas secretarias estaduais de Fazenda.

Em São Paulo, por exemplo, a Sefaz-SP mantém em seu site a lista com as empresas autorizadas a intermediar o parcelamento — cada uma direciona para sua própria plataforma para simulação e pagamento.

A EXAME testou a opção por meio da Zapay, uma das credenciadas no site do governo paulista. O veículo usado na simulação foi um Jeep Renegade 2020, com valor venal estimado em R$ 75 mil.

À vista, o IPVA de 2026 sairia por R$ 2.887, já com o desconto de 3% oferecido pelo estado. No parcelamento em 12 vezes, a cobrança final somaria R$ 3.610, com parcelas mensais de R$ 300.

A diferença total entre os dois modelos de pagamento chega a R$ 723.

Descontos no IPVA pago à vista em cada estado:

  1. Rio Grande do Sul - 25,69%, 3% do pagamento à vista somado com descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão
  2. Amapá - 20% pagamento de cota única até 16 de março
  3. Espírito Santo - 15% para o pagamento à vista de cota única, a partir de abril de 2026
  4. Piauí - 15% de desconto na cota única 30 de janeiro de 2026 ou 10% de desconto até 27 de fevereiro de 2026
  5. Bahia - 15% no pagamento da cota única; 8% no pagamento da primeira parcela
  6. Mato Grosso do Sul - 15% no pagamento da cota única
  7. Pará - 5% na cota única; 10% cota única sem multas no último ano; 15% na cota única sem multas nos últimos dois anos
  8. Distrito Federal - 10% no pagamento à vista
  9. Roraima - 10% no pagamento à vista
  10. Acre - 10%
  11. Amazonas - 10% na cota única ou na primeira parcela; 5% na segunda parcela
  12. Rondônia - desconto entre 10% e 5%
  13. Ceará - 5%, podendo chegar a 10% caso participe do programa Sua Nota tem Valor; desconto de 5% do programa também disponível no parcelamento
  14. Maranhão - 10% no pagamento da cota única
  15. Paraíba - 10% no pagamento à vista
  16. Goiás - 8% no pagamento da cota única até 15 de janeiro
  17. Pernambuco - 7% no pagamento à vista
  18. Minas Gerais - 3%, podendo chegar a 6% caso participe do programa Bom Pagador
  19. Paraná - 6% no pagamento da cota única
  20. Mato Grosso - desconto de 5% em pagamentos até o dia 10 e de 3% até 20 de cada mês do vencimento da parcela
  21. São Paulo - desconto de 3% na cota única
  22. Rio de Janeiro - 3% no pagamento à vista

Com quantos anos o veículo fica isento de IPVA?

Como o IPVA é um imposto cobrado pelo estado, a isenção de IPVA para veículos também é definida dessa forma. Na maioria deles, a isenção é feita para veículos com mais de 20 anos de fabricação, veja alguns exemplos: 

  • São Paulo, Minas Gerais, Paraná: IPVA isento para veículos com mais de 20 anos de fabricação; 
  • Rio de Janeiro: IPVA isento para veículos com mais de 15 anos de fabricação; 
  • Santa Catarina: IPVA isento para veículos com mais de 30 anos de fabricação. 
Acompanhe tudo sobre:IPVAImpostosVeículos

Mais de Invest

Trump quer impedir dividendos de empresas do setor de defesa; entenda

Ouro pode chegar a US$ 5 mil por onça no primeiro semestre, diz HSBC

Lula indica Otto Lobo para presidir a CVM

Com previsão de dólar fraco este ano, compensa investir no exterior?

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Crise na Venezuela: Brasil autoriza envio da Força Nacional a Roraima

Mundo

Macron diz que os EUA estão 'desrespeitando as normas internacionais'

Negócios

Um negócio de bilhões que nasceu do caos da própria experiência com a maternidade

Carreira

O novo desafio dos CEOs: como líderes estão lidando com a geração que não aprendeu IA