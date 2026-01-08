IPVA no cartão de crédito? Imposto pode ser parcelado em 12 vezes; entenda

O início do ano costuma vir acompanhado de boletos pesados — entre eles, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Para quem ignora o prazo, as consequências vão de multa ao impedimento de licenciamento do carro.

O valor do imposto pode ser pago à vista, com desconto, ou parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Essa segunda opção é viabilizada por empresas credenciadas pelas secretarias estaduais de Fazenda.

Em São Paulo, por exemplo, a Sefaz-SP mantém em seu site a lista com as empresas autorizadas a intermediar o parcelamento — cada uma direciona para sua própria plataforma para simulação e pagamento.

A EXAME testou a opção por meio da Zapay, uma das credenciadas no site do governo paulista. O veículo usado na simulação foi um Jeep Renegade 2020, com valor venal estimado em R$ 75 mil.

À vista, o IPVA de 2026 sairia por R$ 2.887, já com o desconto de 3% oferecido pelo estado. No parcelamento em 12 vezes, a cobrança final somaria R$ 3.610, com parcelas mensais de R$ 300.

A diferença total entre os dois modelos de pagamento chega a R$ 723.

Descontos no IPVA pago à vista em cada estado:

Rio Grande do Sul - 25,69%, 3% do pagamento à vista somado com descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão Amapá - 20% pagamento de cota única até 16 de março Espírito Santo - 15% para o pagamento à vista de cota única, a partir de abril de 2026 Piauí - 15% de desconto na cota única 30 de janeiro de 2026 ou 10% de desconto até 27 de fevereiro de 2026 Bahia - 15% no pagamento da cota única; 8% no pagamento da primeira parcela Mato Grosso do Sul - 15% no pagamento da cota única Pará - 5% na cota única; 10% cota única sem multas no último ano; 15% na cota única sem multas nos últimos dois anos Distrito Federal - 10% no pagamento à vista Roraima - 10% no pagamento à vista Acre - 10% Amazonas - 10% na cota única ou na primeira parcela; 5% na segunda parcela Rondônia - desconto entre 10% e 5% Ceará - 5%, podendo chegar a 10% caso participe do programa Sua Nota tem Valor; desconto de 5% do programa também disponível no parcelamento Maranhão - 10% no pagamento da cota única Paraíba - 10% no pagamento à vista Goiás - 8% no pagamento da cota única até 15 de janeiro Pernambuco - 7% no pagamento à vista Minas Gerais - 3%, podendo chegar a 6% caso participe do programa Bom Pagador Paraná - 6% no pagamento da cota única Mato Grosso - desconto de 5% em pagamentos até o dia 10 e de 3% até 20 de cada mês do vencimento da parcela São Paulo - desconto de 3% na cota única Rio de Janeiro - 3% no pagamento à vista

Com quantos anos o veículo fica isento de IPVA?

Como o IPVA é um imposto cobrado pelo estado, a isenção de IPVA para veículos também é definida dessa forma. Na maioria deles, a isenção é feita para veículos com mais de 20 anos de fabricação, veja alguns exemplos: